Do pomnika smoleńskiego lepiej się nie zbliżać. Policja zatrzymała dwóch nastolatków za... jazdę na hulajnogach

Policja zatrzymała dwóch chłopców, którzy jeździli na hulajnogach wokół Pomnika Smoleńskiego. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

C





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

hoć brzmi to jak scena z filmu Stanisława Barei, ta sytuacja wydarzyła się naprawdę. Policja zatrzymała dwóch chłopaków tylko dlatego, że jeździli na hulajnogach wokół pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej.Sytuacji przyglądał się czytelnik "Gazety Wyborczej", który uwiecznił na fotografii moment, gdy funkcjonariusze idą w kierunku policyjnej furgonetki z hulajnogą w ręku. Do zdarzenia doszło w okolicach godz. 14:50. Zatrzymani nastolatkowie mają 14 i 15 lat.Naprawdę ciężko uwierzyć, że funkcjonariusze wykazali się aż tak dużą nadgorliwością. Sprawę potwierdził jednak podkom. Piotr Świstak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.– Dwóch nastolatków kręciło się wokół pomnika, doszło do styku hulajnóg z pomnikiem smoleńskim. Nastolatkowie zostali wylegitymowani, ale nikt nie zabrał im sprzętu – poinformował podkomisarz. Niefortunni sportowcy dostali pouczenie.Spacerując w okolicach Placu Piłsudskiego trudno nie zauważyć policyjnej furgonetki, w której siedzą funkcjonariusze odpowiedzialni za pilnowanie pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej. Choć monument kosztował już 5 mln złotych, PiS uważa pomnik za nieskończony – Obok pomnika ma pojawić się symboliczna ściana zieleni z historycznym krzyżem, który towarzyszył Polakom pod Pałacem Prezydenckim w tragicznych dniach po tej wielkiej tragedii jaką była katastrofa smoleńska – mówił Suski.Źródło: "Gazeta Wyborcza"