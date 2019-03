Wiceminister Sellin nie chce dyskusji o LGBT w ECS. Powód? M.in. rocznica śmierci Jana Pawła II

Wiceminister kultury protestuje przeciwko debacie o prawach ludzi LGBT w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. • fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta

iceminister kultury Jarosław Sellin napisał list do dyrektora ECS. Polityk PiS twierdzi, że nadchodząca "debata o stereotypach na temat społeczności LGBT+ stoi w sprzeczności z ideałami 'Solidarności' oraz wartościami głoszonymi przez polskiego papieża".Wiceministrowi kultury nie podoba się też fakt, że debata o stereotypach na temat osób nieheteronormatywnych ma się odbyć 2 kwietnia. Polityk PiS przypomina, że tego dnia przypada 14 rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. W swoim liście do dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności wiceminister Jarosław Sellin zadaje cztery pytania."1. Czy organizowane wydarzenie jest jednym z elementów działalności ECS, czy ma charakter komercyjny?2. Czy właściwym jest prowadzenie na terenie ECS działalności w postaci publicznej dyskusji o liczbie partnerów/partnerek seksualnych? Czy to w ogóle jest interesujący problem w debacie publicznej? Działalność taka jest sprzeczna ze Statutem kierowanej przez Pana instytucji. Jaki związek ma taka dyskusja z propagowaniem dziedzictwa i idei ruchu 'Solidarności'?3. Czy zamierza Pan dopuścić do tego, aby na terenie ECS propagowano skrajnie radykalną ideologię sprzeczną z duchem Solidarności?4. Czy zdaje Pan sobie sprawę, że takie wydarzenia w publicznej instytucji kultury mogą bulwersować i oburzać miliony naszych rodaków, a co za tym idzie przyczyniają się do pogłębiania podziałów?" Spotkanie w ECS będzie dotyczyło stereotypów na temat społeczności LGBT+ , jego organizatorem jest stowarzyszenie "Tolerado". Dyskusja odbędzie się pod hasłem "Jeden partner/ka przez całe życie, czy co tydzień jeden/jedna?"."Funkcjonuje w społeczeństwie stereotyp, że w szczególności geje mają wielu partnerów seksualnych. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy też może niektórzy/niektóre z nas mają wielu/wiele partnerek/partnerów, a niektórzy/niektóre z nas żyją samotnie, albo w stałych, monogamicznych związkach?" – czytamy w opisie wydarzenia.Spotkanie ma mieć kameralny charakter, sala w której ma się odbyć może pomieścić 30 osób. Wydarzenie może mieć związek z ostatnią nagonką PiS na ludzi LBGT+ , która znalazła wyraz w głośnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego – "wara od naszych dzieci" Źródło: "Gazeta Wyborcza"