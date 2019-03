Duża różnica poparcia pomiędzy PiS a PO. "Wiadomości" TVP opublikowały swój sondaż

PiS zdecydowanie pokonało PO w sondażu pracowni Indicator dla "Wiadomości" TVP. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

rawo i Sprawiedliwość może cieszyć się z dużej przewagi nad konkurentami politycznymi. Tak przynajmniej wynika z sondażu pracowni Indicator dla "Wiadomości" TVP, w którym partia rządząca zdecydowanie wygrywa z Platformą Obywatelską.W badaniu nie sklasyfikowano Koalicji Europejskiej, a PO, gdyż sondaż przeprowadzono w kontekście jesiennych wyborów parlamentarnych. PiS zdobywa w nim 40,9 proc. głosów , a PO 25,7 proc. Do Sejmu dostałyby się jeszcze cztery inne partie.Wiosna Roberta Biedronia uzyskała 8,6 proc., Kukiz'15 6 proc., PSL 5,2 proc. a SLD 5,1 proc. poparcia. Do Sejmu nie weszłaby Nowoczesna z 2,3 proc. głosów, Razem – 1,6 proc., Wolność 0,7 proc. i Zieloni – 0,5 proc.Podobne wyniki główne siły polityczne zanotowały w ostatnim sondażu Estymatora dla prawicowego tygodnika "Do Rzeczy". PiS ma 42,6 proc. a PO 26,7 proc. poparcia . Ostatnie miejsce na podium należało w tym sondażu do Wiosny. Partia Roberta Biedronia osiągnęła 6,4 proc. poparcia.Z kolei według badania Estymatora, ale przeprowadzonego przed wyborami do Parlamentu Europejskiego , przewaga PiS nad Koalicją Europejską jest o wiele mniejsza. Na partię Kaczyńskiego chce głosować 42,2 proc. Polaków (co jest wzrostem o 3,7 p.p. względem lutowego badania). KE zdobyła 39,3 proc. poparcia (wzrost o 5,9 p.p.).Na trzecim miejscu uplasowała się Wiosna Roberta Biedronia, którą poparło 6,1 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek w porównaniu do lutego o aż 4,1 p.p. Próg przekroczył jeszcze Kukiz'15, na który chciało głosować 5,2 proc. badanych (o 1,8 p.p. mniej).źródło: TVP