Wiosna Biedronia zyskuje znane twarze. Olgierd Łukasiewicz chce się dostać do Europarlamentu

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, do PE z list Wiosny ma wystartować Olgierd Łukasiewicz.

ak wynika z nieoficjalnych informacji, Olgierd Łukasiewicz ma wystartować w wyborach do Europarlamentu z list Wiosny Roberta Biedronia. Oprócz niego do grona kandydatów mają wejść także Marta Lempart oraz Michał Syska – podaje RMF FM.Łukasiewicz miałby być "dziesiątką" w okręgu kujawsko-pomorskim. Do tej pory aktor znany m.in. z filmów Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego czy Juliusza Machulskiego jako działacz społeczno-polityczny dał się poznać w chwili, gdy założył fundację "My Obywatele Unii Europejskiej". Przed wyborami prezydenckimi w 2005 r. wszedł też w skład komitetu poparcia Lecha Kaczyńskiego.Z kolei Marta Lempart ma wystartować z szóstego miejsce w okręgu dolnośląsko-opolskim. Znana jest głównie z aktywności na rzecz praw kobiet. Jest jedną z twarzy tzw. czarnych protestów. Z wykształcenia jest prawniczką.Z wyższego o "jedno oczko" miejsca na tej liście ma startować z kolei Michał Syska, doradca Biedronia, prawnik, działacz społeczny oraz publicysta. Syska jest też pełnomocnikiem ugrupowania ds. współpracy z partnerami społecznymi. Kieruje też wrocławskim Ośrodkiem Myśli Społecznej im. Lassalle'a – działającym od blisko 15 lat lewicowym think tankiem. Jest współzałożycielem Klubu Krytyki Politycznej we Wrocławiu.Na liście małopolsko-świętokrzyskiej znajdzie się również były kandydat na prezydenta Krakowa oraz szef stowarzyszenia Miasto Wspólne Tomasz Leśniak. To on zorganizował akcję sprzeciwiającą się organizacji w Krakowie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. Ma kandydować z dziewiątego miejsca.Przypomnijmy, kilka dni temu okazało się, że przy boku Roberta Biedronia staną także były opozycjonista Zbigniew Bujak oraz posłanka ugrupowania Teraz! Joanna Scheuring -Wielgus.źródło: rmf24.pl