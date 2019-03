Awans radnego PiS z KRUS-u na dyrektora szpitala. Kuriozalna odpowiedź na pytanie o kompetencje

Radny PiS sejmiku świętokrzyskiego Maciej Gawin. • Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta

Maciej Gawin radny PiS sejmiku świętokrzyskiego, nowy dyrektor szpitala w Busku-Zdroju – Jakie ma pan doświadczenie w ochronie zdrowia?



– Może to prywatna sprawa, ale dość długo chorowałem. Ale jestem przekonany, że poradzę sobie na nowym stanowisku. Lubię trudne wyzwania. w rozmowie z Angeliką Kosiek z kieleckiej "Gazety Wyborczej"

"Jestem przekonany, że poradzę sobie na nowym stanowisku. Lubię trudne wyzwania" – zapewnia w rozmowie z kielecką "Gazetą Wyborczą" wojewódzki radny PiS Maciej Gawin związany z partią Porozumienie Jarosława Gowina. W środę został on powołany na stanowisko dyrektora szpitala podlegającego pod Uzdrowisko w Busku-Zdroju. Przygotowania w tym zakresie nie posiada żadnego. No, może prawie żadnego.54-letni radny Maciej Gawin to absolwent politologii na Akademii Świętokrzyskiej – przypomina kielecki dziennik "Echo Dnia". Lokalna "Wyborcza" dodaje, że do tej pory Gawin pracował jako instruktor na pływalni czy w zespole obsługi przedszkoli i szkół w Busku-Zdroju. Ostatnio był wicedyrektorem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach.Od teraz przed Maciejem Gawinem nowe wyzwanie. Został dyrektorem Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji "Krystyna" w Busku-Zdroju. Dziennikarka "Wyborczej" zapytała go, jakim doświadczeniem dysponuje, aby objąć takie stanowisko. Odpowiedź, jaka padła, wbija w fotel."Echo Dnia" przypomina, że politolog Maciej Gawin na stanowisku dyrektora szpitala zastąpił Grzegorza Gałuszkę – doktora nauk medycznych, dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, ale też aktywnego politycznie – radnego z ramienia PSL.Szpital "Krystyna" podlega spółce Uzdrowisko Busko-Zdrój. Właścicielem ten spółki jest samorząd województwa świętokrzyskiego. Jej prezesem został niedawno Wojciech Lubawski , wieloletni prezydent Kielc. W ostatnich wyborach kandydat PiS przegrał z Bogdanem Wentą źródło: kielce.wyborcza.pl