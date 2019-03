Prezent na pożegnanie z "Grą o tron". HBO przygotowało wyjątkowy film dokumentalny

HBO przygotowało dla fanów wyjątkowy film dokumentalny, będący kroniką powstawania finałowego sezonu "Gry o tron". • Fot. Materiały promocyjne





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

"Gra o tron: Ostatnia warta" będzie wyjątkowym filmem dokumentalnym ukazującym kulisy powstawania ostatniego sezonu serialu, który w ostatnich latach dorobił się statusu kultowego.Pod koniec maja fani serialu "Gra o tron" staną w obliczu wielkiej pustki, bo co tu niby robić, kiedy tak doskonała odskocznia od szarej rzeczywistości dobiegnie końca? Dla nich i pozostałych miłośników ekranizacji prozy Martina twórcy przygotowali dokument, będący kroniką powstawania ostatniego sezonu produkcji HBO "Twórcy podążają w nim za członkami ekipy i obsadą serialu, którym przyszło zmagać z ekstremalną pogodą, goniącymi ich terminami czy nieustanną ciekawością podekscytowanych fanów, którzy marzyli o poznaniu chociaż rąbka fabuły" – czytamy w zapowiedzi "Gry o tron" Ostatniej warty"."Produkcja ta jest nie tylko kroniką pracy na planie, to także zabawna i przejmująca historia, opowiedziana ze swadą i dużą dozą intymności, przedstawiająca słodko-gorzką prawdę o radości, jaką daje tworzenie świata i smutku towarzyszącym konieczności pożegnania się z nim" – dodają twórcy.Za reżyserię dokumentu "Gra o tron: Ostatnia warta" odpowiada Jeanie Finlay. Do jej poprzednich filmów dokumentalnych należą: "Seahorse", "Orion: The Man Who Would Be King" czy "Pantomime". Film wyprodukowany został dla HBO przez Glimmer Films.Premiera filmu dokumentalnego "Gra o tron: Ostatnia warta" odbędzie się 27 maja w HBO i HBO GO, dzień po amerykańskiej premierze.