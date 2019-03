Huawei pozamiatał. Nowe P30 Pro sprawia, że kupowanie aparatu straciło sens

A

przynajmniej straciło go dla kogoś, kto zawodowo nie zajmuje się fotografią. Choć i profesjonalni fotografowie muszą uczciwie przyznać, że to, co potrafi najnowszy Huawei P30 Pro, robi kolosalne wrażenie. Mieliśmy okazję przekonać się o tym na własnej skórze. Chiński producent przeszedł sam siebie i coraz bardziej, bez kompleksów, rozpycha się na półce z napisem „premium”. „Premium” są już także ceny flagowców.



Jeszcze zanim dotarliśmy do paryskiego centrum kongresowego, za sprawą plakatów i banerów w mieście było widać, że odbywa się tam premiera Huaweia. Na dobrą sprawą szał zaczął się jednak kilka godzin później, gdy na ulicach przy najpopularniejszych atrakcjach turystycznych autentycznie widzieliśmy dziesiątki ludzi z charakterystycznymi (zwłaszcza w kolorze perłowym) najnowszym P30-tkami Pro w dłoniach. W sumie nic dziwnego, na miejsce ściągnęli dziennikarze i influencerzy z całego świata. Także kilkudziesięcioosobowa grupa z Polski.





Na starcie przyznaję się bez bicia, że prywatnie i zawodowo jestem fanem tego, co gwarantują produkty Huaweia. Od modelu P8 przesiadam się co sezon na kolejne flagowce, więc miałem okazję całkiem dobrze przyjrzeć się zmianom i rozwojowi na przestrzeni tych kilku długich lat. Niesamowite jak w tak stosunkowo szybkim czasie zmieniło się postrzeganie Huawei'a. Z „jakiejś tam chińskiej marki”, której nazwy potrafi złamać język, stali się rozpoznawalnym i pełnoprawnym graczem już nie tylko aspirującym do marki premium, ale faktycznie nią będącą.

To samo zdjęcie bez zooma i z 50-krotnym przybliżeniem.

To samo zdjęcie zrobione bez i z maksymalnym zoomem.

Zwróćcie uwagę na jakość szczegółów.