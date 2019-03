Wymowne milczenie PiS. W Gdańsku ani słowem nie zająknięto się o nauczycielach

Podczas konwencji PiS w Gdańsku ani razu nie wspomniano o strajku nauczycieli. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

ozwiązanie problemu podwyżek dla nauczycieli powinno być jedną z najbardziej palących kwestii w polityce prowadzonej przez PiS. Tymczasem na sobotniej konwencji partii rządzącej w Gdańsku żaden z liderów "dobrej zmiany" nie odniósł się do kryzysu w szkołach.Jak donosiliśmy w naTemat.pl, do pracowników szkół trafił właśnie przekaz Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy, że w budżecie nie ma pieniędzy na podwyżki, więc strajk planowany na 8 kwietnia "nie ma sensu" . Luka finansowa nie przeszkodziła jednak Ministerstwu Edukacji Narodowej w wypłaceniu nagród swoim pracownikom Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki w sobotę mieli okazję do zabrania głosu w sprawie sytuacji w szkołach, ale z niej nie korzystali. Najważniejsi ludzie w państwie nie zająknęli się o tym ani słowem. Ich wymowne milczenie to chyba najlepszy dowód na to, jak partia rządząca traktuje tę grupę zawodową. Politykę PiS wobec nauczycieli ostro krytykował za to Grzegorz Schetyna . W czasie sobotniej konwencji Koalicji Europejskiej, która odbyła się we Wrocławiu, lider opozycji zapowiedział, że w nadchodzącym tygodniu posłowie jego formacji złożą wniosek o wotum nieufności wobec Anny Zalewskiej.