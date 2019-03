Michał Wiśniewski ma romans z 20-latką? To dlatego gwiazdor ma rozwodzić się z Dominiką Tajner-Wiśniewską

Michał Wiśniewski posądzany jest o romans z kolejną wokalistką Ich Troje Agatą Buczkowską. • Fot. Jan Kowalski / Agencja Gazeta

Życie prywatne Michała Wiśniewskiego nie od dziś jest tematem do plotek. Ostatnio głośno jest o kryzysie w jego małżeństwie z Dominiką Tajner-Wiśniewską. Przyczyną ich rozwodu miał być romans muzyka z kolejną wokalistką zespołu Ich Troje 20-letnią Agatą Buczkowską. Wiśniewski zabrał głoś w tej sprawie. Małżeństwo z Dominiką Tajner-Wiśniewską jest już czwartym związkiem Michała Wiśniewskiego , który kończy się rozwodem. Jaka naprawdę jest tego przyczyna, wie chyba tylko tylko tych dwoje. Medialnych spekulacji jednak nie brakuje.Jedną z nich jest romans gwiazdora z Agatą Buczkowską, wokalistką Ich Troje. Kobieta już kilka tygodni temu wydała w tej sprawie oświadczenie, zaprzeczając doniesieniom. "Nie mam i nigdy nie miałam romansu z Michałem Wiśniewskim, a pojawiające się kolejne artykuły, są dla mnie krzywdzące i uderzają w moje dobre imię" – napisała na swoim facebookowym profilu.Michał Wiśniewski do sprawy odniósł się - w dość nietypowy i nieoczywisty sposób -dopiero teraz. Na Instagramie opublikował zdjęcie, na którym widać jego syna Xaviera i Agatę Buczkowską. "No i teraz by się zgadzało... by się..." – opatrzył wpis komentarzem. Zdjęcie zrobione było podczas koncertu zespołu Ich Troje.Ani Michał Wiśniewski, ani Dominika Tajner-Wiśniewska nie zdecydowali się na razie oficjalnie skomentować rozpadu swojego związku . Dlatego podobnych plotek i domysłów może pojawiać się więcej.Źródło: Plotek.pl