Sytuacja Wiśniewskich nie do pozazdroszczenia. Długi to nie wszystko, teraz stracili dom

Wiśniewscy mają ogromne długi – twierdzi "Fakt". • Fot. Instagram / Dominika Tajner-Wiśniewska

Bartosz Świderski

W

ygląda na dom, że rozwód to nie jedyny problem Michała Wiśniewskiego. Lider Ich Troje ma ogromne długi. Okazuje się, że stracił również dom, w którym mieszkał do lat.Michał Wiśniewski w tym miesiącu nieoczekiwanie złożył do sądu pozew o rozwód z Dominiką Tajner-Wiśniewską . A zatem rozstaniem zakończyły się wszystkie cztery małżeństwa lidera Ich Troje To jednak nie koniec kłopotów lidera Ich Troje. Wiśniewski ma bowiem poważne długi – tabloidy podają, że wokalista musi grać koncerty za pół ceny , aby ratować sytuację. Ostatnio "Fakt" pisał, że Wiśniewski i Tajner-Wiśniewska zaciągnęli przed laty duże kredyty w SKOK Wołomin , których nadal nie spłacili. Muzyk ma być zadłużony na, bagatela, 2 mln 127 tys. zł, jego żona na 305 tys. zł.Teraz tabloid informuje, że Wiśniewski stracił również dom, w którym mieszkał od 10 lat. Okazało się, że wyceniana na prawie 5 milionów złotych posiadłość w Łazach, z której Tajner-Wiśniewska już się wyprowadziła, była przez parę wynajmowana. Kiedy córka Apoloniusza Tajnera kilka lat temu chciała odkupić dom od właściciela, okazało się, że jest on zadłużony na ponad milion franków szwajcarskich (ok. 4 miliony złotych). Mimo to Wiśniewscy nadal ją wynajmowali.W 2011 r. o dom upomniał się jednak urząd skarbowy – lider Ich Troje od 2008 r. nie płacił bowiem podatków, a jego dług wobec państwa wyniósł ponad 460 tys. złotych. Dom został więc wystawiony na licytację. Trafiał on w różne ręce – najpierw do spółki handlowej, później prywatnego inwestora, aż w końca willę kupiła firma deweloperska."Fakt" podaje również, że Wiśniewski od lat nie płacił pieniędzy na dwoje swoich dzieci z małżeństwa z Martą "Mandaryną" Wiśniewską – Xaviera i Fabienne .Wydaje się więc, że szykuje się sądowa batalia nie o pieniądze, ale o... długi.źródło: Fakt