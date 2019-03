Andruszkiewicz oświadczył się w Rzymie. Pod jego zdjęciem posypała się lawina homofobicznych komentarzy

Adam Andruszkiewicz oświadczył się swojej dziewczynie w Rzymie. • Fot. Marcin Onufryjuk / Agencja Gazeta

aprawdę nie spodziewaliśmy się, że byłego szefa Młodzieży Wszechpolskiej stać na takie romantyczne uniesienia. Adam Andruszkiewicz w iście filmowej scenerii oświadczył się swojej dziewczynie.Na miejsce oświadczyn Andruszkiewicz wybrał rzymską fontannę di Trevi – cel wypraw wielu zakochanych par. Zdjęcie szczęśliwych narzeczonych wiceminister cyfryzacji opublikował na swoim Facebooku, gdzie z miejsca posypały się gratulacje ze strony internautów.W komentarzach pod zdjęciem Andruszkiewicza całującego swoją narzeczoną, pojawiły się również podziękowania od wiceministra cyfryzacji za złożone gratulacje. "Dziękujemy Wam Kochani za setki gratulacji i życzeń, pozdrawiamy Was serdecznie!" – napisał Adam Andruszkiewicz Niestety tablica Andruszkiewicza została wykorzystana przez homofobów, którzy dali upust swojej bezpodstawnej nienawiści. "Normalna para tak jak powinno być a nie dwóch pozujących pedrylów, twierdzących że się kochają" – napisał jeden z użytkowników. "No i jak to tak mężczyzna z kobietą, a fuj" – kpi inny z komentujących.Przypomnijmy, że sam Andruszkiewicz, jeszcze w czasie swojej prezesury w Młodzieży Wszechpolskiej, również nie stronił od pejoratywnych wypowiedzi pod adresem osób LGBT . Wystarczy przypomnieć jego wypowiedź z Białegostoku, kiedy mówił o "pedalskich knajpkach przy tęczy", jak nazwał lokale przy Placu Zbawiciela w Warszawie.