Dulkiewicz i Adamowicz o ataku na b. prezydenta Siedlec. "Zakończmy wreszcie tę spiralę nienawiści"

Aleksandra Dulkiewicz wypowiedziała się po ataku na b. prezydenta Siedlec. • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

yły prezydent Siedlec Wojciech Kudelski został zaatakowany przez nożownika. Raniono go w brzuch. Jest obecnie operowany. Politycy i samorządowcy publikują w mediach społecznościowych wyrazy wsparcia. Zrobiły to m. in. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska oraz Magdalena Adamowicz, wdowa po tragicznie zmarłym Pawle Adamowiczu."Panie prezydencie, jesteśmy z panem! Dramatyczne doniesienia napływają z Siedlec. Były prezydent miasta Wojciech Kudelski obecnie radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, został ugodzony ostrym narzędziem, trafił do szpitala i jest operowany. Przesyłamy z Gdańska wyrazy solidarności dla pana prezydenta, jego najbliższych i wszystkich siedlczan. Jesteśmy z wami najlepszymi myślami!" – napisała na Facebooku Aleksandra Dulkiewicz W podobnym tonie wypowiedziała się Magdalena Adamowicz , wdowa po zmarłym po ataku nożownika byłym prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu "Jestem myślami z zaatakowanym byłym prezydentem Siedlec Wojciechem Kudelskim. Modlę się za jego powrót do zdrowia, do rodziny. Zatrzymajmy wreszcie tę spiralę nienawiści!" – zaapelowała na Twitterze. Wojciech Kudelski , były prezydent Siedlec został zaatakowany niedaleko swojego domu, gdy wracał z mszy. Jak informował dyrektor ds. medycznych z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Mariusz Mioduski, samorzadowiec został zraniony w okolicach jamy brzusznej."Rany, które były, nie były to rany powierzchowne, były to rany, który zagrażały życiu pacjenta, z rozległym krwawieniem" – cytowały jego wypowiedź media. Poinformował, że pacjent został poddany "rozległemu zabiegowi operacyjnego ratującemu jego życie", jego stan się stabilizuje. Na miejscu zdarzenia pracuje policja, która zabezpiecza ślady. Analizowany jest także zapis kamer miejskiego monitoringu. Kudelski był prezydentem Siedlec do zeszłego roku. W obecnym rozdaniu jest radnym Mazowsza z listy Prawa i Sprawiedliwości.