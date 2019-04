Joanna Kulig znowu zagra u Wojtka Smarzowskiego? "Są po wstępnych rozmowach"

Joanna Kulig i Wojtek Smarzowski niedługo mogą znowu spotkać się na planie filmowym • Fot. Instagram / Joanna Kulig

P

o olbrzymim sukcesie "Zimnej wojny" Joanna Kulig nie może narzekać na brak propozycji. Jedna z nich przyszła od samego Wojtka Smarzowskiego, z którym aktorka współpracowała już przy kontrowersyjnym "Klerze".Joanna Kulig – która zdobycia popularności w Hollywood zamierza wrócić do kraju – do szeregu nagród za rolę Zuli w nominowanym do Oscara filmie Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna" niedawno dodała również Orła . Teraz jest zasypywana ofertami ról – zarówno z Polski, jak i zagranicy O aktorkę upomniał się także Wojciech Smarzowski, który współpracował już z Kulig przy "Klerze". Mimo że Kulig miała opory przed zagraniem kochanki księdza i domagała się, aby nagą scenę z jej udziałem wyciąć ze zwiastuna filmu, najprawdopodobniej znowu spotka się z cenionym reżyserem na planie. Aktorka miałaby zagrać w filmie nie byle jakim, bo w drugiej części głośnego debiutu Smarzowskiego – "Wesela" . I to jedną z głównych ról.– Są już po wstępnych rozmowach. Smarzowski potrzebuje dwóch milionów na zrobienie tego filmu. Wie, że jak Asia w nim zagra, łatwiej będzie mu znaleźć sponsorów – mówi cytowana przed portal Pudelek osoba związana z produkcją.Jedno jest pewne: kontynuacja "Wesela" z Joanną Kulig z pewnością będzie przebojem w polskich kinach.źródło: Pudelek