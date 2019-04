Rzeź byłych selekcjonerów. Kolejny dawny trener reprezentacji stracił pracę w klubie

Franciszek Smuda stracił pracę w Górniku Łęczna. To kolejny były selekcjoner kadry, który po ostatniej kolejce został zwolniony. • Fot. Jakub Orzechowski/Agencja Gazeta

B

yły selekcjoner polskiej reprezentacji Franciszek Smuda stracił pracę trenera drugoligowego Górnika Łęczna po zaledwie 9 meczach, które rozegrał prowadzony przez niego zespół. Popularny "Franek" dołącza do trenera Adama Nawałki, który po ostatniej kolejce stracił pracę w Lechu Poznań.Wygląda na to, że jakieś fatum prześladuje byłych selekcjonerów polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Po tym, jak Adam Nawałka pożegnał się z Lechem Poznań po serii nieudanych spotkań, teraz dołączył do niego Franciszek Smuda . Właściciel klubu Górnik Łęczna zdecydował się rozwiązać umowę z trenerem. Smudzie nie udało się wiele osiągnąć z Górnikiem Łęczna. Prowadzony przez niego klub trzy razy wygrał, dwa razy przegrał i aż cztery razy zremisował. Górnik Łęczna zajmuje szóste miejsce w tabeli drugiej ligi i nic nie wskazuje na to, by miał jakiekolwiek szanse na awans do pierwszej ligi. Do prowadzącego Radomiaka traci już 11 punktów.Warto przy okazji wspomnieć, że jeszcze jeden trener pożegnał się z pracą po ostatniej kolejce. Po przegranej 4:0 z Wisłą Kraków doszło do zwolnienia Ricardo Sa Pinto, trenera Legii Warszawa.