Wiosna przyszła już na dobre. W najbliższych dniach temperatura przekroczy 20°C!

Pogoda zapowiada się naprawdę dobrze. • Fot. screen z windy.com

O

d kilku dni mieszkańcy przeważającego obszaru Polski mogą cieszyć się słońcem i brakiem opadów. Pogodę psuje co prawda zimny wiatr, ale przełom marca i kwietnia można zdecydowanie zaliczyć do udanych. Okazuje się, że najbliższe dni będą jeszcze ładniejsze, a temperatura skoczy do nawet 21 °C.Prognoza na najbliższe trzy dni napawa optymizmem. W środę nad większością kraju zagości słońce, a temperatura będzie prawdziwie wiosenna . W ciągu dnia termometry wskażą od 11 do 13 °C na wschodzie, do 17-19 °C na zachodzie, w centrum i na południu kraju. Na zachodzie i w centrum pojawią się chmury, ale tylko czasowo będą przysłaniać słońce. Nie będzie też z nich padać.W czwartek od rana będzie pogodnie, a dopiero po południu na Dolnym Śląsku pojawią się pojedyncze chmury, z których miejscami popada przelotny deszcz.W ciągu dnia termometry wskażą od 13-15 °C na wschodzie do 17-20 °C na zachodzie, w centrum i na południu kraju. Niestety, odczuwalną temperaturę będzie obniżać zimny wiatr, który w porywach może wiać nawet 60 km/h.W piątek na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce, po południu popada deszcz. Na pozostałym obszarze będzie słonecznie. Temperatura w ciągu dnia wyniesie na wschodzie 14-16 °C a na zachodzie, w centrum i na południu kraju słupek rtęci sięgnie nawet 21 °C.Co ważne, weekend zapowiada się równie pięknie, ciepło i słonecznie.