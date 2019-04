Środowisko Radia Maryja oburzone nową sztuką w Toruniu. Sprawa trafiła do prokuratury

Radio Maryja i Andrzej Jaworski są oburzeni najnowszym spektaklem wystawianym w toruńskim teatrze. • Fot. Dominik Sadowski/Agencja Gazeta

M

edia Tadeusza Rydzyka wszczęły alarm po premierze nowego spektaklu wystawianego w Teatrze Horzycy w Toruniu. Ich zdaniem "Wróg się rodzi" propaguje mowę nienawiści i nawołuje do agresji względem środowiska Radia Maryja. Wniosek w tej sprawie trafił do prokuratury.Co prawda pierwsze recenzje spektaklu nie wyrażają przesadnych zachwytów nad tą sztuką, ale trzeba przyznać, że poruszenie wywołał niemałe. Zawiadomienie do prokuratury złożył Andrzej Jaworski, były polityk PiS i przewodniczący akcji SOS Dla Polskiej Rodziny.Wskazuje on, że spektakl nie dość, że znieważa Rodzinę Radia Maryja, to jeszcze nawołuje do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Jego celem ma być także uderzenie w wiarygodność katolickich mediów, a odpowiedzialnymi za wystawianie go na deskach toruńskiego teatru mają być jego dyrektor oraz marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.– Te osoby doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z akcją, która ma na celu wyszydzenie, obrażenie kilku milionów Polaków, którzy słuchają Radia Maryja, i którzy z tym radiem się utożsamiają. I te osoby doskonale wiedziały, że robią to po coś, a nie robią tego jako sztuka dla sztuki – powiedział Jaworski w Telewizji Trwam.– Postanowiono nas znieważyć, wyśmiać. Mówiąc nas, mam na myśli siebie i wszystkich tych, którzy z Radiem Maryja się utożsamiają . To uderzenie w miliony katolików, słuchaczy Radia Maryja, ale też atak na wiarygodność katolickich mediów – dodaje."Wróg się rodzi" opowiada o procesie budowania języka nienawiści i rodzącym się dzięki niemu faszyzmowi, populizmowi, nacjonalizmowi i ksenofobii. Zestawia też fenomen Radia Maryja i to, w jaki sposób buduję się w nim przekaz z nagraniami z Radia Wolności i Tysiąca Wzgórz z Rwandy, które w 1994 nawoływało do przemocy wobec Tutsi, co skończyło się jednym z największych ludobójstw w historii.źródło: radiomaryja.pl