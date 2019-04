Mówiono, że to przez nią rozpadło się małżeństwo Wiśniewskiego. Agata Buczkowska rozważa odejście z Ich Troje

Wokalistka Ich Troje Agata Buczkowska rozważa opuszczenie zespołu z powodu plotek o jej rzekomym romansie z Michałem Wiśniewskim. • Fot. Instagram / agatabuczkowska_official

gata Buczkowska zdecydowanie zaprzeczyła plotkom, że jej rzekomy romans z Michałem Wiśniewskim doprowadził do czwartego rozwodu w życiu lidera Ich Troje. "Agata Buczkowska myśli nawet o odejściu z zespołu i skupieniu się na solowej karierze" – czytamy w "Fakcie".– Odkąd gruchnęła plotka, że to ona przyczyniła się do decyzji Michała o rozwodzie z Dominiką Tajner , Agata dostaje setki przykrych wiadomości od jego fanów. Jej rodzina też bardzo to przeżywa i nie jest im łatwo – powiedział informator "Faktu".Gdyby Agata Buczkowska rzeczywiście zdecydowała się na odejście z zespołu, mogłaby to zrobić jeszcze przed wakacjami. Właśnie wtedy wygasa jej kontrakt z Ich Troje. – Agata mogłaby nie tylko poprawić swój wizerunek, ale i w końcu wyjść z cienia Wiśniewskiego – komentował rozmówca tabloidu. Dwudziestolatka zdecydowanie zaprzeczyła wszelkim plotkom o rzekomym romansie z Wiśniewskim . Opublikowała nawet w mediach społecznościowych długie oświadczenie, w którym m.in. zagroziła osobom wysyłającym jej przykre wiadomości wejściem na drogę sądową. Michał Wiśniewski w wymowny sposób odciął się od podobnych pogłosek. Na jego Instagramie pojawiło się zdjęcie Buczkowskiej z synem Wiśniewskiego – Xavierem. "No i teraz by się zgadzało... by się..." – podpisał fotografię Wiśniewski.Źródło: "Fakt"