"Mam trzy źródła". Autor tekstu o seksaferze na Podkarpaciu odpowiada na zarzuty

Andrzej Rozenek opisał w tygodniku "NIE" zawiadomienie, jakie do prokuratury złożył były oficer CBA. Funkcjonariusz twierdzi, że istnieje sekstaśma marszałka Kuchcińskiego, a kierownictwo CBA próbowało tuszować aferę.

– Uważam, że zadaniem mediów jest informowanie ludzi o tym, co się dzieje, a nie zatajanie faktów. A fakty są takie, że były oficer CBA Wojciech J. zawiadomił prokuraturę o tym, że szef CBA próbował wyciszyć sprawę sekstaśmy marszałka Marka Kuchcińskiego – mówi w rozmowie z naTemat Andrzej Rozenek, dziennikarz tygodnika "NIE". I zapowiada kolejne publikacje.: Do wczorajszego wieczora do redakcji nie trafiło żadne pismo w tej sprawie - ani od marszałka Marka Kuchcińskiego , ani od prokuratury. Czekam więc na dalszy rozwój wypadków.Nie, nie widziałem tej taśmy.Też nie. Mój tekst dotyczy treści zawiadomienia, które do prokuratury skierował Wojciech J. Nie wykroczyłem poza ten dokument ani jednym słowem. Sprawdzenie, czy to, o czym pisze Wojciech J. jest prawdą, czy nie, należy do prokuratury.Jest wysoce nieprawdopodobne, aby taśma nie istniała. Wskazują na to materiały dowodowe złożone przez Wojciecha J., między innymi nagrania audio funkcjonariuszy CBA, którzy próbują od niego uzyskać taśmę. Proponują mu za nią zresztą duże pieniądze. Chcą się dowiedzieć, skąd ją ma i namówić go do wycofania się z tego, co napisał w raportach do premiera Mateusza Morawieckiego i szefa CBA Ernesta Bejdy.Warto też zwrócić uwagę na to, co się teraz dzieje wokół Wojciecha J., który zawiadomił prokuraturę o sprawie. Oficer, który niedawno miał uprawnienia dalece wykraczające poza pragmatykę służby, brakowało już tylko licencji na zabijanie, teraz jest przedstawiany przez służby jako osoba niespełna rozumu. Coś tu nie gra.Ale są też komentarze, że tylko “NIE” ma odwagę pisać o niewygodnych faktach. Nieważne, gdzie tekst się ukazuje, ważne jaka jest jego jakość. Sami kiedyś pociągnęliśmy w “NIE” temat, który jako pierwszy ukazał się w “Naszym Dzienniku”. Osoby, które stawiają nam taki “zarzut” zapytałbym, jakie konkretnie mają zastrzeżenia do tekstu.Ale tak można gdybać w każdej sprawie, którą opisze dziennikarz! Uważam, że zadaniem mediów jest informowanie ludzi o tym, co się dzieje, a nie zatajanie faktów. A fakty są takie, że były oficer CBA Wojciech J. zawiadomił prokuraturę o tym, że szef CBA próbował wyciszyć sprawę sekstaśmy marszałka Marka Kuchcińskiego.Kolegom zatroskanym o standardy poradziłbym, by ruszyli tyłek zza biurka i wpadli na trop jakiejś afery, o której powinna się dowiedzieć opinia publiczna. Na szczęście oprócz tych “doradców” są również inni dziennikarze, którzy po mojej publikacji, tekstach Radia Zet, "Faktu” i “NIE”, drążą sprawę.W ciągu 25 lat mojej pracy dziennikarskiej zdarzyło się to tylko raz, bo sądowi nie spodobało się słowo “brednie” w tytule materiału. Sąd nie zakwestionował jednak treści mojej publikacji.Nie, ale mam na miejscu trzy źródła, które uwiarygodniły moje informacje. Jutro w “NIE” ukaże się mój nowy tekst, w którym podaję kolejne informacje o tej bulwersującej sprawie.