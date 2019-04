Ostatnia szansa, by zapobiec strajkowi. Szydło ma nową propozycję dla nauczycieli

Beata Szydło ma nową propozycję dla nauczycieli. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

"Rząd przedstawi stronie społecznej nowy pakt społeczny dla oświaty, dla nauczycieli. To propozycja, która zakłada zmiany systemowe" – zapowiedziała w piątek rano w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" wicepremier Beata Szydło. Jeśli dzisiaj rząd nie dogada się ze związkowcami, w poniedziałek rozpocznie się strajk.W ramach tych zmian mają się znaleźć "propozycje wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli". – A więc nowy pakt dla oświaty, mam nadzieję, że strona społeczna go zaakceptuje – przekonywała Beata Szydło, która prowadzi toczące się właśnie rozmowy Można jednak oczekiwać, że negocjacje także dzisiaj będą trudne. – Znajdujemy się w takim punkcie, w którym możemy powiedzieć, ze pole manewru jest znakomicie ograniczone – powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz przed wejściem na rokowania.Dodał także, że to, co związek zaproponował już wcześniej, "jest maksymalnym ustępstwem wobec tego, co było przedmiotem negocjacji w momencie ich rozpoczęcia".Przypomnijmy, że we wtorek Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych zeszły ze swojego głównego żądania, czyli 1000 zł podwyżki do wynagrodzeń zasadniczych. Zamiast tego zaproponowali m.in. podwyżkę w wysokości 30 proc. pensji Jeśli strony się nie porozumieją, w poniedziałek rozpocznie się bezterminowy strajk. Zgodnie z kalendarzem 10, 11 i 12 kwietnia ma się odbyć egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia egzamin ósmoklasistów. Matury ruszają 6 maja.źródło: TVN24