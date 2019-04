Polacy wskazali, kto powinien odejść z rządu. Ten sondaż to złe wieści dla paru osób

Polacy wskazali, kto powinien odejść z rządu. W czołówce Beata Szydło i Anna Zalewska. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

o Beata Szydło przede wszystkim powinna odejść z rządu w ramach rekonstrukcji – tak zdecydowali ankietowani w nowym sondażu SW Research dla serwisu rp.pl. Słabo wypadły tez notowania minister edukacji Anny Zalewskiej, którą respondenci wskazywali jako drugą w kolejności.O możliwej rekonstrukcji rządu mówi się już od dłuższego czasu. Najgłośniej było ostatnio o prawdopodobnej dymisji minister finansów Teresy Czerwińskiej, ale do tej pory nie zapadły oficjalne decyzje w tej sprawie.Nowy sondaż SW Research dla serwisu rp.pl pokazał, kogo Polacy wymieniają do odejścia w pierwszej kolejności. Najczęściej badani wskazywali, że w ramach rekonstrukcji rządu powinna odejść Beata Szydło (35 proc.). Na drugim miejscu znalazła się Anna Zalewska (32 proc.). Trzecie miejsce zajął premier Mateusz Morawiecki (30 proc.).Kolejne dwa miejsca z wynikiem 27 proc. głosów zajęli Zbigniew Ziobro i Beata Kempa. W sondażu najrzadziej wskazywano na odejście ministra sportu Witolda Bańki (10 proc.). Co ciekawe, aż 29,9 proc. badanych wybrało odpowiedź: "nie wiem/trudno powiedzieć".Sondaż dla rp.pl może być ostatnim sygnałem ostrzegawczym dla minister Zalewskiej, która musi wziąć na siebie zamieszanie związane z planowanym strajkiem nauczycieli . W niedzielę wieczorem odbędą się rozmowy ostatniej szansy w tej sprawie, jednak wiele wskazuje na to, że zapowiadany protest dojdzie do skutku.Piątkowe rozmowy, które również określano jako negocjacje ostatniej szansy, nie przyniosły żadnego efektu. Wicepremier Szydło mówiła o zupełnie nowej propozycji dla nauczycieli – "pakcie społecznym dla oświaty".źródło: " Rzeczpospolita