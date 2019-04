Resort sportu tłumaczy się ws. Joanny Mazur. Podano, ile pieniędzy dostaje paraolimpijka

Joanna Mazur nie kryła wzruszenia po emisji materiały dot. jej warunków mieszkaniowych. • Zrzut ekranu z YouTube.com / Polsat

o ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Polaków najwięcej emocji wzbudził nie taniec uczestników, a warunki mieszkaniowe niewidomej Joanny Mazur. Twórcy programu odwiedzili paraolimpijkę w domu. Okazało się, że mieszka w internacie w pokoju z łazienką na korytarzu. Krytyka za ten fakt padła na rząd i sponsorów. Ministerstwo Sportu wydało w tej sprawie specjalne oświadczenie.

Resort sportu bardzo poważnie podszedł do zarzutów kierowanych pod jego adresem po emisji ostatniego odcinka " Tańca z Gwiazdami ". W jednym z materiałów pokazano jak mieszka w krakowskim internacie mistrzyni świata, paraolimpijka Joanna Mazur . Okazuje się, że jest to mały pokój, bez łazienki.Wzruszenia i przejęcia tym faktem nie kryli zarówno widzowie, jak i jurorzy w studiu. Gromy poleciały nie tylko w kierunku prywatnych sponsorów, ale także w stronę ministerstwa, które finansuje starty Joanny Mazur



– Jestem zażenowany, zawstydzony tym, że osoba, dla której na mistrzostwach świata grano Mazurka Dąbrowskiego, żyje w takich warunkach. Gdzie są instytucje państwa odpowiedzialne za to, aby taką osobę docenić? – pytał juror Andrzej Grabowski.



Wtórowała mu Iwona Pavlović. – Szlag mnie trafia, że żyjemy w takim państwie. Mistrzyni świata, a ma toaletę na zewnątrz. To jest straszne. Coś koszmarnego. Nie zdawaliśmy sobie sprawy. Zaapelujmy do ludzi. Znajdźmy sponsora tej kobiecie. Zatkało mnie totalnie – mówiła jurorka "TzG".







Na jej apel odpowiedziały dwie osoby, które rozpoczęły zbiórkę pieniędzy na Pomagam.pl Rękawicę podniosło także Ministerstwo Sportu. W specjalnym komunikacie, którego treść udostępniono za pośrednictwem Facebooka, resort Witolda Bańki wyliczył jaką pomoc otrzymuje od niego polska paraolimpijka."Około 40 000 zł z Programu Team100 (dla Joanny i drugie tyle dla jej przewodnika - red.), 24 000 zł – specjalne stypendium sportowe, (...) ok. 10 000 zł – jednorazowa nagroda specjalna, (...) szkolenie związkowe za ok. 70-80 000 zł (...) środki na szkolenie z klubu ok. 30 000 zł rocznie" – wylicza ministerstwo.Innego zdania wydaje się być Joanna Mazur. W jednym z wywiadów jakich udzieliła po emisji ostatniego odcinka "TzG" opowiadała o trudnej sytuacji materialnej i bardzo niekorzystnego położenia niepełnosprawnych sportowców.– Do tej pory wszystko, co miałam możliwość zarobić, przeznaczałam na rozwój sportowy. Mieliśmy trudną sytuację finansową. Dużą część zgrupowań finansowaliśmy z własnych środków, kosztowało nas to mnóstwo poświęceń, ale wróciliśmy z mistrzostw świata z trzema medalami – opowiadała paraolimpijka.Podobnego zdania są internauci, którzy komentują oświadczenie ministerstwa. Zauważyli, że zwrot kosztów za szkolenie czy finansowanie dojazdu na zgrupowanie, to nie jest dochód, a paraolimpijka dostała na życie, jak wynika z rozpiski, tylko 10 000 zł."Stypendium sportowe przyznane w uznaniu za osiągnięte wyniki sportowe zostało wrzucone do jednego worka z innymi funduszami. Czy dochodem p. Joanny są środki przeznaczane na działalność sportową? Czy zapewnienie p. Joannie szkolenia związkowego (zgrupowania krajowe i zagraniczne, transport, udział w zawodach, sprzęt sportowy, odżywki itd.) jest dochodem? Oczywiście, że nie! Środki te nie podwyższają poziomu życia p. Joanny" – czytamy.