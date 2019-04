Borys Szyc musiał zrezygnować ze swoich ślubnych planów. Liczy na oferty zza oceanu

Borys Szyc i Justyna Nagłowska zaręczyli się w zeszłym roku. • Fot. Instagram/jus_naglowska

o zagranicznym sukcesie "Zimnej Wojny" Borys Szyc idzie w ślady Joanny Kulig i próbuje łapać role w amerykańskich produkcjach. Kariera za oceanem nie sprzyja jednak planom związanym z jego ślubem. Borys Szyc i Justyna Nagłowska zaręczyli się w zeszłym roku i z tego co wiadomo, chcieli, aby ich ślub odbył się jak najszybciej. Niestety na drodze stanęła im zagraniczna kariera aktora.– Muszą to odłożyć w czasie. Szyc intensywnie szuka roli za oceanem i jak dojdzie do konkretów, będzie musiał na jakiś czas wyjechać z Polski. Nie może odpowiedzieć Amerykanom: sorry, ale zaplanowałem w tym terminie ślub, wesele i podróż poślubną – zdradza informator.Szyc ma szansę powtórzyć sukces swojej koleżanki z planu Joanny Kulig , która po fenomenie "Zimnej Wojny" zdobyła uznanie w Hollywood i nie tylko. Tomaszowi Kotowi, który też wystąpił w filmie Pawlikowskiego , również dobrze wiedzie się za oceanem. Z nieoficjalnych informacji wynika, że aktor ma zagrać niedługo u boku Angeliny Jolie w produkcji opartej na uniwersum Marvela.Wychodzi jednak na to, że narzeczona Szyca także rzuciła się w wir pracy. Justyna Nagłowska ma niedługo poprowadzić program w Travel Channel Polska "Mój przewodnik po...", w którym influencerka będzie zwiedzać najciekawsze miejsca w różnych państwach.źródło: Pudelek