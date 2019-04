W tej szkole pierwszy egzamin już się nie odbył. "Młodzież nas rozumie i popiera"

Przez strajk nauczycieli w liceum plastycznym w Olsztynie nie odbyły się egzaminy. • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

Państwowym Liceum Plastycznym w Olsztynie nie odbyły się wewnętrzne egzaminy dyplomowe, które miały zacząć się w poniedziałek 8 kwietnia. To skutek trwającego ogólnopolskiego strajku nauczycieli.Nauczycielka matematyki w olsztyńskim liceum Anna Sielnicka-Stryjec poinformowała, że w szkole nie doszło do egzaminów końcowych, do których miało podejść prawie 30 uczniów. O odwołanych egzaminach uczniowie zostali poinformowani dzień przed rozpoczęciem strajku – Młodzież nas w pełni rozumie i popiera. Większość z nich ma w rodzinach nauczycieli i wiedzą, na czym polega nasza praca – skomentowała matematyczka.Jak zapowiedziała szkoła, egzaminy odbędą się w najwcześniejszym możliwym terminie.Istnieje obawa, że w związku z trwającymi protestami nauczycieli, egzaminy gimnazjalne w dniach 10-12 kwietnia również mogą się nie odbyć. Jak podaje CKE , w takim przypadku kolejny możliwy termin wyznaczony zostanie najprawdopodobniej na czerwiec.źródło: TVN 24