Mama Morawieckiego krytykuje nauczycieli. "Wychowawcy biorą młodzież na zakładników"

ombatanci, wśród których znalazła się też mama szefa rządu Jadwiga Morawiecka, wydali apel do strajkujących nauczycieli. W dokumencie znalazło się wezwanie do pedagogów, by ci nie wdawali się w politykę i przestali protestować."Nasi pedagodzy nam towarzyszyli, wspierali nas i ryzykowali życie. Tego ostatniego w dzisiejszych czasach nie musimy wymagać od pedagogów, ale nie możemy zrozumieć obecnych wychowawców, biorących na zakładników młodzież im powierzoną" – czytamy w apelu. Kombatanci nazwali obecny strajk działaniem czysto politycznym i zwrócili się do zrzeszonych w związkach zawodowych nauczycieli z prośbą, aby zaprzestali udziału w akcji.W liście wyrazili też swój niepokój dotyczący wykorzystywania sytuacji uczniów w politycznej rozgrywce. "Polska młodzież to skarb, nasza przyszłość" - napisali."My niżej podpisani, w obliczu Boga i historii, prosimy Was o refleksję i zaniechanie Waszych destrukcyjnych działań" - zakończyli swój apel kombatanci.Oprócz mamy premiera Mateusza Morawieckiego pod listem podpisali się m.in. prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi płk Weronika Sebastianowicz oraz uczestnik operacji "Ostra Brama" kpt. Marian Markiewicz. Strajk nauczycieli rozpoczął się w poniedziałek 8 kwietnia. Istnieje możliwość, że w związku z tym część uczniów nie będzie mogła napisać egzaminów gimnazjalnych, które zapowiedziano w dniach 10-12 kwietnia. Nie wiadomo jeszcze jak długo potrwa protest.źródło: Telewizja Republika