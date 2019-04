Kuratorium stworzyło specjalny numer dla rodziców. Mają zgłaszać szkoły, w których nie będzie egzaminów

Nie jest pewne, ile szkół na Mazowszu nie przystąpi do egzaminów. • Fot. Michał Walczak / Agencja Gazeta

wyniku strajku nauczycieli w części szkół egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty mogą się nie odbyć. W tej sytuacji kuratorium na Mazowszu postanowiło uruchomić numer telefonu, pod który rodzice uczniów będą mogli zgłaszać szkoły, w których istnieje zagrożenie odwołania egzaminów.– Jeżeli rodzice uzyskają informacje, że w szkole ich dziecka jest możliwe zagrożenie terminu egzaminów, to proszeni są o pilne zgłaszanie tego faktu do naszego kuratorium. Zgłoszenia będą przyjmowane pod telefonem 509-227-566 – poinformowała mazowiecka kurator Aurelia Michałowska.Dodała też, że chętni nauczyciele lub osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne mogą zgłaszać swoją pomoc przy organizacji egzaminów do kuratoriów oświaty na terenie całego kraju.W województwie mazowieckim zgłoszenie należy przesłać na stronie warszawskiego kuratorium lub dzwoniąc pod numer telefonu 664-663-628. Jak dotąd najwięcej chętnych zgłasza się w Warszawie - około 140 osób. Braki w zespołach przeprowadzających egzaminy zanotowano w 12 szkołach w stolicy. Na Mazowszu strajki obejmą najprawdopodniej blisko 72 proc. placówek.Egzaminy gimnazjalne mają odbyć się od 10 do 12 kwietnia, zaś egzamin ósmoklasisty zapowiedziano na 15-17 kwietnia. Strajk , który rozpoczął się w poniedziałek 8 kwietnia, wciąż trwa. Nie wiadomo, ile szkół nie przystąpi do egzaminów źródło: TVN 24