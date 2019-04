Już wiadomo, co z egzaminem gimnazjalnym. Uczniowie powinni dzisiaj udać się do szkół

Egzaminy gimnazjalne powinny rozpocząć się bez przeszkód prawie w całym kraju. • Fot. Cezary A / Agencja Gazeta

olejne negocjacje nauczycielskich związków z rządem nie przyniosły żadnych efektów. Strajk szkolny trwa, jednak jak zapewnia MEN, rozpoczynające się w środę egzaminy gimnazjalne powinny się odbyć bez zakłóceń prawie w całym kraju. Problemy mogą być tylko na Mazowszu.

Środa jest trzecim dniem ogólnopolskiego strajku nauczycieli. We wtorek odbyła się kolejna tura rozmów z rządem ws. ewentualnego porozumienia, jednak i tym razem związki nie zgodziły się na proponowane warunki kompromisu.



Beata Szydło podkreślała, że dla rządu priorytetem są teraz rozpoczynające się w środę egzaminy gimnazjalne. Politycy apelowali do protestujących, by umożliwili uczniom przystąpienie do testów, jednak szef ZNP Sławomir Broniarz przekonywał, że to musi wynikać przede wszystkim z woli uczestników strajku.



Mimo strajku nauczycieli, uczniowie mają obowiązek stawić się do szkoły na egzamin gimnazjalny. Dopiero na miejscu okaże się, czy dojdą one do skutku czynie. Z najnowszych informacji wynika jednak, że egzaminy o godz. 9:00 powinny rozpocząć się bez przeszkód praktycznie w całym kraju. Ma przystąpić do nich około 350 tys. uczniów.Jeszcze we wtorek MEN zapewniało, że do pomocy w zespołach egzaminacyjnych i nadzorujących zgłosiło się kilka tysięcy osób z kwalifikacjami pedagogicznymi. Jeśli wierzyć zapewnieniom kuratoriów oświaty, egzaminy nie są zagrożone.Jedynie w dwóch miastach na Mazowszu – w Płocku i Radomiu – sytuacja była niejasna. Tam co prawda dyrektorom szkół udało się skompletować minimalny skład komisji egzaminacyjnej. Jeśli jednak ktoś zrezygnuje z udziału w niej w ostatniej chwili, to egzaminu nie będzie.Przupomnijmy: Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w piśmie do minister edukacji narodowej ocenił, że dokooptowanie do zespołów nadzorujących egzaminy osób niespełniających warunków ustawowych może stanowić w przyszłości podstawę unieważnienia wyników egzaminów Z kolei Anna Zalewska we wtorek rano przypomniała, że "szanując wolę strajkujących" do tego, by strajkować, rząd zmienił rozporządzenia w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych.