Nauczyciele z Gliwic nagrali protest song. "Świnia z krową znacznie więcej dziś dostanie..."

Nauczyciele z Gliwic nagrali piosenkę z okazji strajku. • Screen z Facebook.com/infogliwice

Ale wiem już teraz, wszyscy to już wiecie, jeśli liczyć chcesz na cuda, to na pewno, drogi belfrze, nie w oświecie. Tylko obietnice i frazesy tanie. A jak przyjdzie co do czego, świnia z krową znacznie więcej dziś dostanie.

iosenki od zawsze były nieodłącznym elementem walki z system i niesprawiedliwością tego świata. Z tego założenia wyszli wyszli nauczyciele z Gliwic, którzy nagrali prześmiewczy utwór nawiązujący do obecnej sytuacji w szkolnictwie. Użyli to tego melodii znanej piosenki Maryli Rodowicz."Utwór nie ma na celu nikogo obrazić lub sprowokować! Powstał on z potrzeby serca, spontanicznie. W nagranie zaangażowali się wszyscy strajkujący nauczyciele. Poprzez publikację tego filmu chcemy pokazać swoją solidarność ze wszystkimi nauczycielami oraz pracownikami oświaty w całej Polsce" – czytamy w opisie filmiku na YouTube.Tekst piosenki do melodii "Ale to już było" napisała nauczycielka wychowania fizycznego z podstawówki nr 32 w Gliwicach. O czym śpiewają nauczyciele?Odwołują się m. in. do hejtu: "Choćbyś starał się nie wiem jak, nie unikniesz społecznej nagonki. Słyszysz: każdy zastąpi cię, choćby pani z kasy z Biedronki", a także do zarobków: "Pasją się nie najesz, w misję nie ubierzesz. Powołanie cię na pewno na wakacje do Chorwacji nie zabierze". Jest też aluzja do programu "krowa i świnia plus".Powyszy fragment to oczywiste nawiązanie do ostatniej zapowiedzi rządu PiS . Planowane są dopłaty dla rolników na trzodę chlewną . Rozjuszyło to nauczycieli, którzy domagają się m. in. podwyżek . Dodajmy, że dziś trzeci dzień protestu. Również dziś zaczynają się egzaminy gimnazjalne