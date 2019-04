Zupełnie nowe 500+, tym razem dla jednej grupy. PiS mówi, że od Kaczyńskiego, ale to nie tak

Prezes Jarosław Kaczyński spotkał się w sobotę z rolnikami na konwencji PiS w Kadzidle koło Ostrołęki. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta





"Prezes Kaczyński, 100 zł dopłaty do każdego tucznika hodowanego na słomie i 500 zł do każdej sztuki bydła wypasanego na pastwiskach, w małych i średnich gospodarstwach rolnych" – tak dokładnie brzmi tweet europosła PiS Zbigniewa Kuźmiuka. Jak się okazuje, to nie do końca tak. Co przyznał sam poseł Kuźmiuk, gdy dopytywano, skąd na to wziąć pieniądze.Jarosław Kaczyński spotkał się w sobotę z rolnikami na konwencji PiS w Kadzidle koło Ostrołęki. Prezes rządzącej partii nie krył, czym według niego jest Unia Europejska z punktu widzenia polskiej wsi – Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby nie było tych środków (Z Unii Europejskiej – red.) – mówił. – Wszystko byłoby droższe. My, partia rządząca, rząd musimy zabiegać o to, co daje Europa, ale daje nie z łaski, tylko z konieczności, by było to przyznawane naszemu krajowi we właściwych rozmiarach – przekonywał Kaczyński.Prezes PiS zachwalał przy tym ofertę partii dotyczącą rzucanych obietnic. – Nam się, drodzy państwo, mnożą te piątki – mówił, wspominając choćby o obietnicy 500+ na każde dziecko, z których skorzysta także polska wieś. Ale inna obietnica przypisywana prezesowi PiS padła na Twitterze. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości (przed laty związany z PSL) napisał o dopłatach do hodowli świń i krów.Ta obietnica wywołała wiele drwin. "2 wieże w każdej gminie też obiecuje? O tablicy ze zdjęciem Prezesa w otoczeniu Ardanowskiego i Jurgiela proszę nie zapominać" – kpił były prezes ludowców Janusz Piechociński.A gdy pojawiły się pytania o to, czy w budżecie wystarczy środków na to, aby 100+ na tucznika lub 500+ na sztukę bydła dopłacać do hodowli tuczników, europoseł Kuźmiuk wyjaśnił, że to nie tak. Bo te pieniądze mają pochodzić z budżetu UE – konkretnie z II filara WPR (Wspólnej polityki rolnej – przyp. red.).Zapowiedziane nowe dopłaty dla rolników mają obowiązywać od następnej perspektywy finansowej UE, czyli od roku 2021.Mateusz Morawiecki zapowiedział w Kadzidle starania PiS o wyższe dopłaty dla wsi. Wiemy dobrze, że trudno jest, żeby wróbelek pływał tak samo sprawnie jak rekin . Nie można wymagać, żeby małe przetwórstwo było tak sprawne jak wielkie korporacje. Dlatego przygotowaliśmy regulację, dzięki której mały przedsiębiorca dostanie do pół miliona złotych dopłaty na różne przedsięwzięcia, żeby mógł konkurować na rynku z większymi przedsiębiorcami – mówił premier w Kadzidle.