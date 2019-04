"Co nam pani zrobiła, szanowna pani?!". To nagranie z Sosnowca jest hitem internetu

Kobieta kierująca toyotą wjechała w sam środek betonowej wylewki na remontowanych torach tramwajowych w Sosnowcu. • Fot. Screen / Facebook / Cwama Gapa

Bartosz Świderski

Sosnowcu trwa remont torów tramwajowych. W pewnym momencie doszło do zdarzenia, które wprawiło w osłupienie całą ekipę remontową. Kierująca toyotą kobieta wjechała w sam środek wylewki betonowej. Samochód utknął w świeżo wylanej masie.Jeden z pracowników – wyraźnie zdenerwowany – próbował dociec, dlaczego kobieta wjechała w świeży beton . – Czy widziała pani zakaz ruchu w obu kierunkach? Co nam pani zrobiła, szanowna pani?! – pytał. – Nie macie tu żadnego zakaz ruchu – odpowiedziała równie oburzona kobieta.Kobieta nie wiedziała, co ma zrobić z samochodem. Pracownik tłumaczył, że najlepiej wrzucić wsteczny i wyjechać. Polecał też wezwanie policji. Sprawa jednak – początkowo – do mundurowych nie trafiła.Kierującej udało się ostatecznie wyjechać z torowiska. Jednak nagranie trafiło ostatecznie na sosnowiecką komendę. Funkcjonariusze mają ustalić, czy roboty były odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Śledztwo ma wyjaśnić również to, czy kierująca toyotą będzie odpowiadać za wykroczenie.