Wojciechowska zabrała głos ws. strajku nauczycieli. Jeden szczegół rozpętał prawdziwą burzę

Martyna Wojciechowska została skrytykowana za wspieranie strajku nauczycieli.

artyna Wojciechowska opublikowała na swoim instagramowym profilu post, w którym poparła protestujących nauczycieli. Pod wpisem szybko pojawiło się wiele nieprzychylnych komentarzy pod adresem podróżniczki. Zarzucono jej m.in. hipokryzję."To właśnie edukacja ma największy wpływ na to, jak wygląda i będzie wyglądał nasz świat" – rozpoczęła swój wpis Wojciechowska. Napisała, że spotkała w swoim życiu wielu nauczycieli, którzy odmienili jej życie, dlatego też postanowiła otwarcie wesprzeć strajk "To bardzo ważny i odpowiedzialny zawód. To w szkołach nasze dzieci spędzają znaczącą część okresu dorastania i to od wykładowców w dużej mierze uczą się świata, który ich otacza. By kiedyś zmieniać go na lepsze" – czytamy w jej wpisie na Instagramie.Dziennikarka podkreśliła, że jej córka Marysia uczęszcza do prywatnej szkoły. "Wiem też, że jestem osobą uprzywilejowaną, a nie każdy może sobie na to pozwolić. Dlatego tym bardziej przesyłam słowa wsparcia" – dodała.Informacja o tym, że córka Martyny Wojciechowskiej uczy się w niepublicznej szkole, wywołała jednak wśród internautów mieszane uczucia."Aktorzy-celebryci popierają strajk, ale dzieci edukują w prywatnych. Totalna hipokryzja" – skomentowała jedna z użytkowniczek Instagrama. "Łatwo wspierać, gdy problem nie dotyczy osobiście. Pani córka uczy się w prywatnej szkole, dodatkowo nie zdaje teraz egzaminów, które decydują o jej przyszłości" – zaznaczyła inna kobieta.Jeden z obserwatorów napisał, że Wojciechowska powinna kierować słowa wsparcia do rodziców, który muszę brać urlopy, żeby zaopiekować się na czas strajku swoimi dziećmi.Pod postem dziennikarki znalazły się jednak też pozytywne komentarze. "Dziękujemy! Dla nas praca z dzieciakami to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność, a takie słowa są fundamentalnymi" – skomentowała jedna z nauczycielek.Wśród znanych ludzi, którzy również poparli w mediach społecznościowych strajkujących nauczycieli, znaleźli się m.in. aktorka Maja Ostaszewska , piosenkarz Dawid Podsiadło oraz modelka Anja Rubik