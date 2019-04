Boczarska również wspiera strajk nauczycieli. "Trochę świadomości, szacunku i uczciwości"

Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie legitymacji szkolnej. • Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

agdalena Boczarska opublikowała na instagramowym profilu swoje zdjęcie legitymacyjne z nastoletnich lat oraz wpis, w którym popiera protestujących nauczycieli."Tak sobie myślę, że w sumie to niewiele potrzeba, żeby nie było takich wydarzeń dnia jak dziś. Trochę świadomości, szacunku i uczciwości" – napisała aktorka. Magdalena Boczarska przyznała, że chciałaby, aby jej syn był w przyszłości uczony przez ludzi, którzy wykonują swój zawód z pasją i są doceniani."To, co dzieje się na przestrzeni ostatniego czasu, to nie jest nawet brak docenienia. To jest poniżanie ludzi, którzy w dużej mierze mają wpływ na kształt całego pokolenia i należy im się za to szacunek" – skomentowała Boczarska.Aktorka wyraziła nadzieję na to, że każdy wyciągnie ze strajku jakieś wnioski. "Bo złe decyzje zawsze w życiu wracają. A tutaj chodzi o dzieciaki, które powinny dostać od nas wszystkich jak najlepszą szansę na zbudowanie siebie w otoczeniu uwielbiających swoją pracę pasjonatów" – podkreśliła. Magdalena Boczarska zamieściła obok wpisu także swoje zdjęcie z legitymacyjne, zrobione jeszcze w czasach szkolnych. Strajk nauczycielski rozpoczął się w poniedziałek 8 kwietnia i nieprzerwanie trwa. Jak informowaliśmy w naTemat.pl, coraz więcej znanych osób deklaruje swoje poparcie dla protestujących nauczycieli.