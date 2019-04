Fiasko kolejnego projektu Macierewicza. Samorządy nie mają na to pieniędzy

Antoni Macierewicz chciał, żeby powstało w Polsce 380 strzelnic. Jest na razie jedna... • Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta

"Sokoły" miały być jak "Orliki" – tak przynajmniej myślał Antoni Macierewicz, kiedy planował strzelnicę w każdym powiecie. Samorządy wycofują się z realizacji projektu MON. Powód? Brak środków.MON po raz trzeci rozpisał konkurs dla samorządów na dofinansowanie budowy strzelnic w myśl hucznie zapowiedzianego przez Antoniego Macierewicza projektu "Sokół" . Termin składania wniosków mija 6 maja. Strzelnic miało być 380, ale samorządy nie za bardzo kwapią się do realizowania pomysłu MON.Mało tego – do tej pory z dofinansowania skorzystała tylko jedna gmina – w Pawłosiowie. To tam powstała pierwsza i jedyna strzelnica z projektu "Sokół". Jak podaje portal Money.pl w pierwszym konkursie dofinansowanie przyznano dwóm podmiotom: gminie Młodzieszyn i powiatowi przysuskiemu. Łącznie 1,6 miliona złotych. Ale oba samorządy wycofały się z realizacji projektu.– Okres wykonania był bardzo krótki, gminy nie mogły zrealizować tej inwestycji. W tym roku nie wystąpimy już o dofinansowanie. W budżecie nie został przewidziany wydatek na strzelnicę – powiedział portalowi Mirosław Domińczak, szef pionu inwestycyjnego w gminie Młodzieszyn.W drugim konkursie dofinansowanie otrzymało pięć podmiotów. Czy przystąpią do realizacji inwestycji, nie wiadomo. Na decyzję mają czas do czerwca.źródło: Money.pl