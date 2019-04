Andrzej Duda jest już gotowy na Wielkanoc. Prezydent upiekł drożdżowe baby i bawił się przednio

Andrzej Duda świetnie się bawił przy pieczeniu bab • Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o Świąt Wielkanocnych zostało coraz mniej czasu. Udanej Wielkanocy nie ma z kolei bez drożdżowych bab. Wie o tym polski prezydent, który wraz z kucharzem upiekł już te tradycyjne pyszności. Do tego ręcznie ugniatał ciasto. Zabawy było co nie miara.Andrzej Duda umie czerpać radość z życia. Co więcej cieszą go drobiazgi, jak chociażby dostojny koń piwna biesiada z górnikami albo koktajl owocowy, który prezydent przyrządził sobie sam, jeżdżąc na rowerze Teraz Duda przeżywał radosne chwile w prezydenckiej kuchni. Tam wraz z kucharzem Marcinem Jabłońskim piekł – oraz wyrabiał ręcznie – wielkanocne baby drożdżowe. I sądząc po oficjalnych zdjęciach, które pojawiły się na profilu "W Pałacu Prezydenckim" na Twitterze, bawił się przednio.Na fotografiach uśmiechnięty prezydent w lnianym fartuchu swojej żony – co sugerowałoby wyhaftowane na nim imię "Agata" – "walczy" z lepiącym się drożdżowym ciastem, a następnie przykrywa je ściereczką. Na ostatnim ze zdjęć dumny Duda ozdabia gotowe baby lukrem. Trzeba przyznać, że wyszły całkiem dorodne.Piekąc wielkanocne specjały Duda, zachęcał do wzięcia udziału w akcji społecznej Banków Żywności. Popieramy.