Esmeralda Godlewska jest w ciąży? "Niebawem dowiecie się o kolejnym wspaniałym dziele Boga w moim życiu"

Szykuje się duża zmiana w życiu Esmeraldy Godlewskiej

Bartosz Świderski

ołowa duetu Siostry Godlewskie znowu jest na językach. Esmeralda zasugerowała bowiem, że może spodziewać się kolejnego dziecka. Jednak w jej przypadku nic nie jest takie oczywiste... Monika "Esmeralda" Godlewska nie daje o sobie zapomnieć. W stosunkowo krótkim czasie wraz z siostrą Małgorzatą ogłosiła rozpad Sióstr Godlewskich , a następnie ich reaktywację oraz starła się na gali Fame MMA z patoinfluencerką Martą Linkiewicz , która okazała się lepsza.Teraz Godlewska sprowokowała plotki, że jest ciąży. Celebrytka w czwartek wstawiła na swoim profilu na Instagramie kilka stockowych zdjęć z internetu przedstawiających kobiety w ciąży, a następnie opublikowała fotografię swojego kilkuletniego synka z długim i tajemniczym opisem."Niebawem dowiecie się o kolejnym wspaniałym dziele Boga w moim życiu. Pamiętaj, że nie liczy się to, czego chcesz, liczy się to, czego tak naprawdę w głębi serca pragniesz. Nie jest łatwo być samotną mamą, zwłaszcza, że jak to śpiewa Brodka: »miał być ślub«, ale odszedł do innej,porzucając narzeczoną i wówczas maleńkie dziecko" – napisała Godlewska, po czym dodała, że pochodzi zawsze marzyła o pełnej rodzinie."Jednak, zdarza się czasem tak, że Bóg ma dla nas inny plan niż nasze wizje przyszłości, często łączy ludzi w pary, aby powstał OWY CUD i na tym etapie kończą się nasze drogi..." – dodała Godlewska. Zdjęcie zalała fala komentarzy, w których fani dopytują się, czy rzeczywiście celebrytka jest w drugiej ciąży. Na razie jednak nie odpowiedziała. Jesteśmy pewni, że zrobi to stosunkowo szybko.