"To jest po prostu zdrowe". Kaczyński wyznał, jaka jest jego wymarzona... opozycja

arosław Kaczyński przy okazji wywiadu dla TVP Info zdradził, jaka jest jego wymarzona opozycja. Zdaniem prezesa PiS, obecni przeciwnicy jego partii dalecy jest od spełnienia stawianych przez niego wymagań.Jarosław Kaczyński stwierdził, że obecnie nie ma alternatywy dla rządów Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, odważył się postawić tezę, iż między kadrami PiS a obecną opozycją jest... przepaść kompetencyjna.– Chciałbym, żeby kiedyś powstała dobra opozycja, która będzie chciała działać w interesie kraju. To jest po prostu zdrowie – wyjawił prezes PiS. – Chciałbym, żeby ta wymiana przy sterze rządów była normalnym zabiegiem, jak się dzieje w państwach demokratycznych – dodał Jarosław Kaczyński w rozmowie z rządową stacją.Nie można wykluczyć, że marzenie prezesa spełni się już przy najbliższych wyborach do parlamentu. PiS i Koalicja Europejska idą w sondażach łeb w łeb i wygląda na to, że żadne z nich nie zdoła utworzyć samodzielnie rządu. Wiele zależy więc od wyniku potencjalnego koalicjanta, a tu niektóre sondaże większe szanse dają Wiośnie, niż Konfederacji i Kukiz'15 razem wziętym.źródło: TVP Info