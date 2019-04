Minge broni Rosati przed hejterami. "Bez względu na status społeczny ma prawo wymagać alimentów"

Ewa Minge wsparła Weronikę Rosati • Fot. Tomasz Pietrzyk/ Agencja Gazeta

est aktorką, świetnie zarabia, więc nie powinna domagać się alimentów oraz głośno o tym mówić? Takie zarzuty pojawiły się pod adresem Weroniki Rosati. W jej obronie stanęła jednak Ewa Minge. Projektantka odniosła się również do własnych życiowych doświadczeń.Sprawa Weroniki Rosati od tygodni elektryzuje polskie media. Aktorka wyznała bowiem, że jej były partner i ojciec jej córki Elizabeth, znany lekarz Robert Śmigielski, dopuszczał się wobec niej przemocy Mężczyzna wszystkiemu zaprzecza . Mimo dużego wsparcia, jakie otrzymuje Rosati, nie wszyscy jej wierzą , a niektóre firmy zerwały z nią nawet współpracę Również wielu internautów krytykuje Rosati. Hejt na aktorkę wylał się zwłaszcza wtedy, kiedy na Instagramie wyznała ona, że Śmigielski nie płaci jej alimentów na córkę . "Na razie zostałam zepchnięta do roli matki proszącej, której ojciec dziecka narzucił kwotę alimentów, których... tak, zgadliście, nie płaci! Co miesiąc muszę błagać o pieniądze na podstawowe potrzeby Eli" – napisała aktorka.W odpowiedzi niektórzy stwierdzili, że Rosati publicznie bierze brudy i domaga się alimentów mimo swojej dobrej sytuacji finansowej. Na hejt zareagowała projektantka Ewa Minge, która stanęłam murem za aktorką."Jeny, ile tu jadu w komentarzach. 'Widziały gały, co brały'. Miłość bywa zdradliwa, oślepia, mami. Zdobywca często udaje kogoś, kogo oczekuje druga strona. I dotyczy to obu płci. Po zdobyciu nie chce mu się już przeważnie udawać i kurtyna opada. Ile z nas nabrało się w życiu na słodki miód, który okazał się lepem na spragnione miłości serce?" – napisała Minge w komentarzu pod zdjęciem Rosati.Ewa Minge dodała również, że Weronika Rosati "ma prawo czuć ból i bez względu na status społeczny wymagać od ojca dzieci alimentów na jego dziecko". Odniosła się również do własnych doświadczeń. "Osobiście doświadczyłam kiedyś złudzenia, wyszłam za mąż za 'Chrystusa', a odchodziłam od potwora. Mylimy się, rzecz ludzka" – stwierdziła."To, że osoby publiczne mówią głośno o swoich problemach, jeżeli tego chcą, powinno być oklaskiwane. Ich sprawa i konsekwencje takich wynurzeń, ale też ile kobiet pomyśli »nie jestem sama, gorsza, inna, skoro takiej gwieździe się przydarzyło«. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy czujemy ból, upokorzenie i rozczarowanie. Dajcie czas... On jest zawsze ojcem prawdy" – zakończyła Minge.