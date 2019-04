Nie żyje uczestnik półmaratonu w Poznaniu. Zasłabł kilometr przed metą

Jeden z uczestników Poznań Półmaratonu zasłabł na trasie. Pomimo reanimacji zmarł. • Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

eden z uczestników 12. PKO Poznań Półmaratonu zasłabł na trasie. Wezwano do niego karetkę, ale pomimo reanimacji zmarł. O tragicznym zdarzeniu informuje Radio Poznań.Według informacji podawanych przez Radio Poznań mężczyzna zasłabł około kilometra przed metą, na ulicy Solnej. Natychmiast udzielono mu pomocy. Ratownicy zdecydowali, że trzeba przewieźć go do szpitala.Stan mężczyzny był na tyle poważny, że doszło do zatrzymania akcji serca i reanimacji. Niestety mężczyzna zmarł. Informację potwierdzili organizatorzy 12. PKO Półmaratonu w Poznaniu."Z przykrością informujemy, iż jeden z uczestników 12. PKO Poznań Półmaraton zasłabł na trasie. Pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł w szpitalu" - czytamy na stronie na Facebooku tego biegowego wydarzenia.Nie podano w jakim wieku był zmarły biegacz . Media przypominają natomiast, że uczestnicy półmaratonu nie przechodzą żadnych specjalistycznych badań, które weryfikowałyby ich stan zdrowia. Innymi słowy – uczestnicy biegną na własną odpowiedzialność.A że podczas maratonów może dojść do niebezpiecznych sytuacji informowaliśmy już nie raz. Na przykład dwa lata temu podczas jednego z biegów miejskich w Warszawie jedna z zawodniczek zasłabła i przez długi czas nikt nie chciał jej pomóc.źródło: Radio Poznań