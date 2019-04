Duchowni dziś znów uratują egzaminy. Ale problem zacznie się za parę dni

Egzamin w jednym z poznańskich gimnazjów. Osoby duchowne pomogły w przeprowadzeniu egzaminów w związku ze strajkiem nauczycieli. • Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Gazeta

poniedziałek, wtorek i środę wszystko powinno przebiegać bez większych przeszkód. W całym kraju do egzaminów ósmoklasisty przystępuje niemal 400 tys. uczniów. Wobec trwającego strajku nauczycieli w przeprowadzeniu egzaminów pomogą wolontariusze, tak jak to było przy egzaminach gimnazjalnych – księża, zakonnice, emeryci czy leśnicy. Problem jednak zacznie się, gdy przyjdzie sprawdzać prace egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna deklaruje pełną gotowość, mimo trwającego strajku nauczycieli. Właśnie rusza (po raz pierwszy, bo to pierwszy rocznik ósmoklasistów) trzydniowa seria egzaminów kończących szkołę podstawową. Zdawać je będzie 377 tysięcy uczniów.W czasie ubiegłotygodniowych egzaminów gimnazjalnych sposobem na strajk było rozporządzenie minister Anny Zalewskiej pozwalające na zasiadanie w komisjach osób spoza szkoły, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Zdających pilnowali zatem księża, zakonnice , pracownicy Służby Więziennej czy leśnicy. Ujawniono, że w niektórych samorządach za dzień udziału w egzaminach płacono nawet 450 zł . W czasie egzaminów ósmoklasisty ma być podobnie.Ale o ile księża czy funkcjonariusze SW są w stanie przypilnować zdających w czasie egzaminu, to brak im kwalifikacji, aby prace egzaminacyjne sprawdzić. I tu - jak zauważa poniedziałkowa "Gazeta Wyborcza" - zaczynają się schody. Według informacji dziennika strajkujący nauczyciele z uprawnieniami egzaminatorów zaczynają się wycofywać.– Za sprawdzanie prac dostałabym kilkaset złotych, ale strajkuję i nie chcę brać w tym udziału – mówi gazecie anglistka z Mazowsza. Podobne sygnały docierają ze szkół m.in. w Krakowie.Centralna Komisja Egzaminacyjna uspokaja, że oficjalnie nie otrzymuje informacji, aby z powodu strajku miało ubyć nauczycieli-egzaminatorów. W ubiegłym roku przy egzaminach gimnazjalnych pracowało ponad 8 tys. egzaminatorów. Egzaminu ósmoklasisty wówczas jeszcze nie było – tegoroczny jest pierwszy.źródło: wyborcza.pl