Mimo strajku, CKE nieugięta ws. terminu egzaminów. A przecież można to zmienić

Co z egzaminami w czasie strajku nauczycieli? CKE: nie ma innego terminu. • Fot. Kornelia Głowacka-Wolf / Agencja Gazeta

am, gdzie ze względu na strajk nauczycieli nie odbędą się w najbliższych dniach egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów, tam uczniowie i ich rodzice pozostaną z poważnym problemem. W taki sposób można odczytać słowa szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. – Nie ma możliwości wyznaczenia nowego terminu egzaminów gimnazjalnych – oświadczył w TVP Info dyrektor CKE Marcin Smolik.

Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Ustawa o systemie oświaty bardzo jasno określa, że egzamin główny jest przeprowadzany w kwietniu, egzamin w terminie dodatkowym jest przeprowadzany w czerwcu. Ustawa nie daje żadnej możliwości przesunięcia tych egzaminów ani wyznaczenia innego terminu. Mamy terminy główne: 10-12 egzamin gimnazjalny, 15-17 egzamin ósmoklasisty i termin dodatkowy dla obu egzaminów: 3,4,5 czerwca. Czekamy na opinię prawną czy strajk można uznać za sytuację losową, bo ustawa jasno stanowi o tym, że do egzaminu w czerwcu może przystąpić taki uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w kwietniu z powodów zdrowotnych bądź losowych. TVP Info

– My do przeprowadzenia egzaminów jesteśmy przygotowani, okręgowe komisje są przygotowane, arkusze wydrukowane i do szkół trafią – poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej . Według Marcina Smolika, nie istnieje inna możliwość, jak zorganizowanie egzaminów gimnazjalnych od najbliższej środy do piątku, a egzaminów ósmoklasistów - od poniedziałku do środy.Dyrektor CKE zapowiedział, że Komisja będzie obserwować, jak w środę będzie wyglądać pierwszy dzień egzaminów i w ilu szkołach nie dojdą one do skutku. – W zależności od tego, co się w środę zadzieje, będziemy patrzeć jak to jest organizacyjnie do rozwiązania. Nie ma możliwości przesunięcia egzaminów – stwierdził kategorycznie Marcin Smolik.



Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji "Przestrzeń dla edukacji" (to ona sprawiła, że minister Anna Zalewska musiała ujawnić to, co zamierzała trzymać w tajemnicy – nazwiska autorów nowej podstawy programowej w szkołach), krótko podsumowała stanowisko szefa CKE.







"CKE mówi, że nie ma przepisu, który mógłby umożliwić drugi termin egzaminów. Cóż, w zeszłym tygodniu nie było przepisów umożliwiających zatrudnianie do komisji nauczycieli bez doświadczenia a potem przepisy już były. Można?" – napisała Kazimierczyk na Twitterze.Chodzi o pilnie wprowadzone rozporządzenie, które pozwala na "rezerwowe" składy komisji egzaminacyjnych . Dotąd mogli w nich zasiadać jedynie nauczyciele z danej szkoły, teraz będzie można sięgać po osoby z zewnątrz.O udział nauczycieli w egzaminach - mimo strajku - zaapelował do pedagogów prezydent Andrzej Duda . Szef ZNP Sławomir Broniarz przyznał, że wśród strajkujących nie ma woli, aby zawiesić protest na czas egzaminów.Dość kuriozalne rozwiązanie problemu zaproponowała Krystyna Pawłowicz. Pani poseł zwróciła się z apelem do minister Zalewskiej, aby w tym roku odgórnie zaliczyć egzamin wszystkim uczniom, bez żadnego zdawania