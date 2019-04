Przełom ws. Fort Trump i wiz? Padła data, kiedy może dojść do ważnych decyzji

Duda ma się spotkać z Trumpem w czerwcu. Z kolei Trump może odwiedzić Warszawę już we wrześniu. • Zrzut z YouTube.com / The White House

uż pierwszego września podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej może dojść do przełomowych decyzji w relacjach polsko-amerykańskich – pisze "Rzeczpospolita". Chodzi o budowę amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce oraz o zniesienie wiz dla Polaków.Prezydent Andrzej Duda w czerwcu udaje się do Stanów Zjednoczonych z wizytą o tematyce gospodarczej. Ale według informacji " Rzeczpospolitej " jego obecność za Atlantykiem może zmienić swój charakter za sprawą ustaleń dyplomacji Polski i USA.Chodzi przede wszystkim o zwiększenie obecności sił amerykańskich w Polsce i budowę tzw. Fort Trump . Na razie mówi się o zwiększeniu liczebności wojsk rotacyjnych, ale Biały Dom naciska podobno Pentagon na bardziej zintensyfikowane działania.Dlatego też być może już w czerwcu przywódcy Polski i USA będą rozmawiali o finalizacji inicjatywy wojskowej, którą Trump mógłby ogłosić oficjalnie we wrześniu w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma cały czas aktualne zaproszenie na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.Wizyta w Polsce byłaby dobrym pretekstem dla Trumpa, by zaskarbić sobie głosy amerykańskiej Polonii. Dodatkową kartą przetargową mogłoby być zniesienie wiz przez prezydenta USA, ale to - jak informuje gazeta - jest zależne m.in. od odsetka decyzji odmownych. Jego skalę poznamy dopiero pod koniec września.Przypomnijmy, że o zniesieniu wiz dla Polaków wielokrotnie mówiła ambasadorka USA w Polsce Geogette Mosbacher . Jak zapowiedziała, będzie starała się rozwiązać ten problem jeszcze przed końcem jej kadencji w Polsce.źródło: " Rzeczpospolita