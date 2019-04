Gowin skrytykował zmiany w programie 500 plus. "Gdyby to ode mnie zależało..."

Minister Gowin skrytykował projekt PiS. • Fot. Michał Walczak/Agencja Gazeta

J

arosław Gowin na antenie TVN24 wypowiedział się na temat jednego ze sztandarowych punktów "piątki Kaczyńskiego" – programu 500 plus na pierwsze dziecko. Minister szkolnictwa wyższego przyznał, że on wprowadziłby to świadczenie znacznie wcześniej. Wymienił przy tym inne kwoty.– Już kiedyś powiedziałem, gdyby to ode mnie zależało program 500+ objąłby także pierwsze dziecko, ale w innych proporcjach – powiedział Jarosław Gowin w rozmowie z Konradem Piaseckim na TVN24 Zdaniem ministra szkolnictwa wyższego rodzice na pierwsze dziecko powinni dostawać 250 zł miesięcznie, na drugie 500 zł, na trzecie 750 zł, a na czwarte przykładowo 1000 zł. Taki rozkład świadczenia miałby według Gowina "silniejsze działanie prodemograficzne".Szef resortu szkolnictwa wyższego po raz pierwszy skrytykował część "piątki Kaczyńskiego". Być może jest to rewanż za krytykę, która spłynęła na niego ze strony polityków PiS za jego projekt konstytucji dla nauki źródło: TVN24