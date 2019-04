Kolejny problem z egzaminami. Posypał się system niezbędny do ich poprawnego przeprowadzenia

Dyrektor CKE zapewnia, że problem systemu obsługi egzaminów nie powinien wpłynąć na egzaminy ósmoklasisty. • Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

a terenie całego kraju doszło do awarii Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Ogólnokształcących, który odpowiedzialny jest m.in. za przekazanie egzaminowych raportów. Kłopoty z systemem mają jednak nie narazić egzaminu ósmoklasisty na utrudnienia.Jak zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, odpowiedzianej za SIOEO, awaria systemu nie powinna niczemu zagrozić, a egzamin ósmoklasisty zostanie uznany w terminie.Nie znaczy to jednak, że nie ma żadnych trudności. W wyniku tych problemów dyrektorzy szkół zmuszeni będą wypełniać odpowiednie protokoły w wersji papierowej. Na przesłanie elektronicznych raportów będą mieli czas do piątku 26 kwietnia.Wciąż nie ma informacji o tym, kiedy awaria zostanie zażegnana.W poniedziałek 15 kwietnia odbył się pierwszy egzamin ósmoklasisty z języka polskiego . W kolejnych dniach uczniowie zmierzą się z matematyką i językiem angielskim.źródło: RMF 24