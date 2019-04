Osobiste przesłanie Tuska dla Paryża. Wspomina historię Gdańska

Donald Tusk zaapelował do państw Unii Europejskiej, by włączyły się w pomoc niezbędną w odbudowie katedry Notre Dame. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

onald Tusk zareagował na wydarzenia w Paryżu, gdzie doszło do pożaru katedry Notre Dame. Szef Rady Europejskiej wyraził solidarność z Francuzami i zaapelował, by pomoc w odbudowie cennego zabytku zadeklarowało 28 państw Unii Europejskiej."Dzisiaj wszyscy jesteśmy z Paryżem" – pisał jeszcze w poniedziałek Donald Tusk. To była jego pierwsza reakcja na doniesienia o pożarze katedry Notre Dame.Strażakom udało się zapanować nad ogniem około godz. 4 nad ranem. Stało się wtedy jasne – konstrukcja budowli została uratowana, ale doszło do poważnych zniszczeń. Prezydent Francji Emmanuel Macron w swoim wystąpieniu zadeklarował, że świątynia zostanie odbudowana i stanie się to przy pomocy społeczności międzynarodowej.Dzień po pożarze Tusk znowu zabrał głos ws. zniszczeń Katedry Notre Dame. "Chciałbym przekazać wyrazy współczucia i solidarności z narodem francuskim, również jako obywatel Gdańska, który w 90 proc. został zniszczony, spalony, a później odbudowany – przypomniał na Twitterze.Szef RE dał Francuzom trochę otuchy. Zapewnił, że oni także odbudują swoją katedrę i zamieścił ważny apel. "Ze Strasburga, francuskiej stolicy UE, wzywam wszystkie 28 państw do uczestnictwa w tym zadaniu" – oznajmił Tusk.Już wiemy, że Polska prawdopodobnie dołoży się do odbudowy katedry Notre Dame. O możliwym przekazaniu datków na gruntowny remont wspomnieli już Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki