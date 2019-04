Rozenek też dodała fotkę w związku z Notre Dame. Nie zapomniała oznaczyć sponsorów ubrań...

Małgorzata Rozenek-Majdan napisała post, w którym ubolewa nad tym, że nie zdążyła zabrać swoich dzieci do katedry Notre-Dame. Oznaczyła w nim swoich sponsorów. • Fot. Instagram / Małgorzata Rozenek-Majdan

Bartosz Świderski

Małgorzata Rozenek-Majdan oznaczyła swoich sponsorów w poście dotyczącym pożaru Notre-Dame. • Fot. screen z Instagrama / Małgorzata Rozenek-Majdan

o pożarze katedry Notre Dame w sieci pojawiło się mnóstwo postów i zdjęć osób opłakujących zniszczenie słynnego kościoła. Jedną z nich jest Małgorzata Rozenek-Majdan, która dodatkowo wykorzystała tragedię, by zareklamować... marynarkę i buty.Łapanie lajków na kanwie takiego wydarzenia, jak pożar katedry Notre Dame, nie jest spoko. A jeśli dodatkowo dochodzi do tego element reklamy, wygląda to tak, jakby ktoś próbował ugrać coś dla siebie przy okazji tragedii. I niestety właśnie tak wygląda najnowszy post na Instagramie Małgorzaty Rozenek-Majdan."Od wczoraj świat wstrzymał oddech. Pożar katedry Notre Dame w Paryżu przypomniał nam, jak ważne jest dziedzictwo kulturalne świata. Bardzo żałuje, że nie zdążyłam pokazać synom jej piękna" – napisała perfekcyjna pani domu.Internauci bezlitośnie wytknęli jednak Małgorzacie Rozenek-Majdan, żę w poście na Instagramie oznaczyła swoich sponsorów – internetowy sklep z eksluzywną odzieżą Moliera2 oraz marki Balmain i Deezee Shoes. "Jeśli Pani uważa, że łączenie tragedii w Paryżu równa się reklamie marynarki to bardzo smutne, uważałam, że jest Pani wrażliwą i mądrzejszą osobą" – pisze jedna z komentujących."Żenada i wstyd. To jest typowe parcie na szkło i kasę. Albo zmienić tekst pod zdjęciami, albo zmienić zdjęcie. Brak rozumu, naprawdę" – czytamy w bardziej agresywnym komentarzu.W poniedziałek wieczorem doszło do wybuchu pożaru w słynnej paryskiej katedrze. Akcja gaśnicza trwała prawie całą noc i zakończyła się ok. godz. 4 nad ranem. Ogień pochłonął dach świątyni, a także gotycką iglicę Częściowemu zniszczeniu uległo także drewniane wnętrze budynku. Wśród rzeczy, które udało się tamtej nocy ocalić, znalazła się m.in. korona cierniowa , będąca jedną z najistotniejszych chrześcijańskich relikwii. Przyczyny pożaru jak dotąd nie są znane . Okoliczności zdarzenia bada francuska prokuratura.