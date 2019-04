Pełna rekonstrukcja Notre Dame niemożliwa? Brakuje odpowiednich materiałów na odbudowę dachu

Odbudowa dachu katedry może być niewykonalna. • Fot. wikipedia.com/Milliped

ojawiły się pewne komplikacje dotyczące odbudowy spalonej Notre Dame. Drewno, z którego wykonany był dach paryskiej katedry, liczyło ponad 800 lat i pochodziło z nieistniejącego już we Francji lasu pierwotnego.– Nie mamy w tej chwili na naszym terytorium drzew o takiej wielkości jak te, które ścięto w XIII wieku – podkreślił wiceprezes grupy konserwatorskiej Fondation du Patrimoine Bertrand de Feydeau. Jego zdaniem, przywrócenie katedry do stanu sprzed pożaru może okazać się niewykonalne. Dodał, że przy odbudowie dachu mogą z pewnością pomóc najnowsze technologie.Peter Riddington, który nadzorował remont brytyjskiego zamku Windsor po pożarze w 1992 roku, powiedział, że musi istnieć rozwiązanie tego problemu. "Historia tej katedry jest na tyle silna, że odbudowa jej w formie, która nie byłaby dla ludzi tym, co rozumieją jako Notre Dame, tym co symbolizuje i tym w co wierzą, mogłaby być trudna do uzasadnienia" – skomentował. Podkreślił też, że struktura paryskiej katedry jest o wiele bardziej złożona niż ta w zamku Windsor.– Sądzę, że katedra będzie o wiele trudniejsza i bardziej skomplikowana do odbudowy – powiedział Riddington. Dodał też, że Notre Dame nie jest pierwszym tego typu budynkiem, który w ostatnim czasie został strawiony przez pożar . W latach 80-tych w angielskiej York Minster również wybuchł ogień - spłonęło wówczas całe zachodnie skrzydło katedry. Budynek udało się po latach zrekonstruować. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w swoim orędziu odbudowę Notre Dame . Zakłada, że prace nad naprawą spalonej budowli potrwają 5 lat. Francuzi uzyskali ogromne wsparcie finansowe z całego świata - zadeklarowano pomoc w łącznej kwocie 700 milionów euro.źródło: Yahoo