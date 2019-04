Dowbor zażartował z pożaru Notre Dame. Nie wszystkim się to spodobało

Dziennikarz opublikował żartobliwy post na swoim Instagramie. • Fot. Instagram/maciej_dowbor

aciej Dowbor opublikował na Instagramie post dotyczący spalonej katedry Notre Dame w Paryżu. Miało być śmiesznie, ale nie wszyscy zrozumieli jego żart.Prezenter zamieścił na swoim profilu meme, będący urywkiem z programu "Nasz nowy dom", którego prowadzącą jest jego mama . Zdjęcie podpisano: "Katarzyna Dowbor zastanawiająca się, czy nie wyremontować katedry Notre Dame"."Mamo! Dasz radę! Powiedz tak! Sorry, ale nie mogłem się powstrzymać" – napisał we wpisie Maciej Dowbor. Zapewnił jednak, że też jest mu szkoda gotyckiej budowli. "Wszystkich cwaniaków walczących o polityczną poprawność pozdrawiam czule zawczasu" – dodał.Większość użytkowników Instagrama domyśliło się, że Dowbor w swoim poście jedynie zażartował. Niestety znalazło się kilka osób, którym wpis ewidentnie nie przypadł do gustu. "Są pewne granice głupoty" – napisał jeden z jego obserwatorów.Pod udostępnionym postem można jednak znaleźć więcej pozytywnych komentarzy. Ludzie docenili poczucie humoru i dystans dziennikarza. "W końcu jakiś ludzki komentarz… Love you. Mnie też jest żal pięknych dobrodziejstw naszej kultury, ale taka histeria mediów społecznościowych jest nie do zniesienia" – czytamy wśród komentarzy.Do pożaru w katedrze Notre Dame doszło w poniedziałek 15 kwietnia. Ogień strawił dach budynku oraz jego iglicę. Prezydent Francji zapowiedział, że odbudowa zabytku ma potrwać jedynie pięć lat.