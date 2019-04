Dramat podczas zamieszek w Irlandii Północnej. Zastrzelono młodą dziennikarkę

Do zamieszek doszło w jednej z dzielnic miasta Londonderry. • Fot. Twitter/LeonaONeill

yra McKee została zastrzelona podczas czwartkowych zamieszek w mieście Londonderry w Irlandii Północnej. Według informacji podanych przez lokalną policję, o zabicie dziennikarki podejrzewana jest organizacja terrorystyczna określana jako Nowa IRA.Zamieszki wywołane przez zwolenników zjednoczenia Irlandii miały miejsce wieczorem 18 kwietnia w dzielnicy Creggan. Doszło tam do strzelaniny, w wyniku której raniona została 29-letnia dziennikarka. Pomimo szybkiej interwencji policjantów i ratowników medycznych, kobieta zmarła w szpitalu. McKee zajmowała się tematem konfliktów w Irlandii Północnej "Stałam obok tej młodej kobiety, kiedy upadła obok policyjnego Land Rovera w Creggan. Zadzwoniłam po karetkę, jednak policjanci wsadzili ją szybko do radiowozu i zawieźli do szpitala, gdzie następnie zmarła" – napisała na Twitterze reporterka Leona O’Neill, będąca świadkiem tragicznego zdarzenia.Jak podają zagraniczne media, funkcjonariusze policji przeszukiwali w okolicach Creggan dom należący do republikanów. To wtedy na ulicach padły strzały, a McKee doznała śmiertelnej rany. Podczas konferencji prasowej zastępca komendanta głównego policji w Irlandii Północnej Mark Hamilton poinformował, że ten incydent miał charakter terrorystyczny. – Sądzimy, że był to akt terroryzmu – powiedział. Stwierdził również, że za atak odpowiedzialni są najprawdopodobniej republikanie związani z tzw. Nową IRA. Zamieszki , do których doszło w okresie wielkanocnym, mogły mieć związek z nadchodzącą rocznicą Powstania Wielkanocnego. W 1916 roku doszło w Dublinie do antybrytyjskiego zrywu, który uznaje się za początek działalności organizacji terrorystycznej IRA.źródło: BBC News