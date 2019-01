2019 powinien być Jego rokiem. Ale PiS zrobił wszystko, aby to zablokować

Marek Edelman – 1 stycznia 2019 mija sto lat od jego urodzin. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Jan Paweł II i Marek Edelman podczas modlitwy na Umschlagplatz w Warszawie w 1999 r. 1 stycznia 2019 r. mija setna rocznica urodzin Marka Edelmana. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta





Marek Edelman - 1 stycznia 2019 przypada setna rocznica jego urodzin. • Fot. Sergiusz Pęczek / Agencja Gazeta

"Dzisiaj mija 100 lat od urodzin Marka Edelmana" – przypomniała w Nowy Rok Janina Ochojska. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej wyraziła ubolewanie, że 2019 nie jest rokiem Marka Edelmana. Wówczas głos zabrała wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, ujawniając, jak to się stało, że inicjatywa ta nie zyskała akceptacji Sejmu.Bohater powstania w getcie warszawskim i jego ostatni przywódca, uczestnik walk w Powstaniu Warszawskim, wspaniały kardiolog, opozycjonista w czasach PRL, działacz Komitetu Obrony Robotników oraz "Solidarności", po upadku PRL działacz Unii Demokratycznej i Unii Wolności, członek Komitetu Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich...Lista zasług Marka Edelmana , który zmarł w roku 2009 w wieku 90 lat, jest tak długa, że nie sposób tego pomieścić w krótkiej notce biograficznej. Część jego życiorysu znają chyba wszyscy, dzięki książce z połowy lat 70. "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall, opartej na wywiadzie z Edelmanem, poświęconej jego walkom w powstaniu w getcie oraz jego pracy kardiologa.Od 2015 r. książka ta nie jest już w zestawie obowiązkowych lektur do matury z języka polskiego. I wygląda na to, że to nie jedyne działanie, aby postać Marka Edelmana nie była znana tak, jak na to zasługuje.Janina Ochojska przypomniała o setnej rocznicy urodzin Marka Edelmana, prezentując jego zdjęcie z roku 1995, gdzie był z konwojem pomocy humanitarnej. Wówczas na terenach dawnej Jugosławii trwała wojna."Rozpoczyna się również Rok Marka Edelmana , niestety, nie ogólnopolski" – napisała szefowa PAH. Rok Edelmana obchodzony jest w Łodzi, zgodnie z decyzją tamtejszych radnych. Po wojnie bowiem Edelman zamieszkał właśnie w Łodzi – tam ukończył Akademię Medyczną i przez kilkadziesiąt lat pracował jako lekarz. Przez wiele lat był ordynatorem oddziału intensywnej terapii łódzkiego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Mikołaja Pirogowa.Dlaczego nie ogłoszono ogólnopolskiego Roku Marka Edelmana ? Inicjatywa taka była, projekt złożono w odpowiedniej komisji, ale... utknął. "PiS zablokował w Sejmie propozycję uchwały w sprawie ustanowienia roku Marka Edelmana. Szefowa Komisji Kultury Elżbieta Kruk prawie rok blokowała uchwałę" – ujawniła wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska z PO."Nie można zakazać i wymazać z pamięci. My pamiętamy" – podsumowała Kidawa-Błońska.W Łodzi, gdzie Marek Edelman spędził większość życia, uchwała radnych o ustanowienia 2019 jego rokiem przeszła jednomyślnie."Centrum Dialogu w Łodzi, któremu patronuje ten wielki łodzianin, planuje na 2019 rok szereg wydarzeń poświęconych jego życiu i działalności, w tym przekrojową wystawę 'Marek Edelman – człowiek stulecia'. Będzie to opowieść o bohaterze mimo woli, człowieku, który bohaterem nie chciał być, ale zmusiła go do tego historia, który za życia dowiedział się wszystkiego o śmierci i dlatego miał świadomość, jak cenne jest życie i zawsze podejmował o nie walkę" – czytamy na stronach łódzkiego urzędu miasta.