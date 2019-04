Zaskakujący autor wielkanocnego orędzia. Zamiast prymasa w TVP wystąpi abp Jędraszewski

Arcybiskup Marek Jędraszewski wygłosi orędzie wielkanocne na antenie TVP. • Fot. Adrianna Bochenek/Agencja Gazeta

sobotę na kanałach Telewizji Polskiej orędzie wielkanocne wygłosi abp Marek Jędraszewski. Zapowiedź jego występu wzbudza spore zadziwienie opinii publicznej. A to dlatego, że Jędraszewskiego nie można uznać za głowę Kościoła katolickiego w Polsce."Orędzie świąteczne w Telewizji Publicznej wygłosi dzisiaj abp Marek Jędraszewski. Jakieś pytania?" – napisała na Twitterze dziennikarka Katarzyna Kaczorowska, a pod tym postem natychmiast wywiązała się gorąca dyskusja. Bynajmniej nie dlatego, że Kaczorowska miała złe informacje. Program TVP na Wielką Sobotę potwierdza występ abp. Jędraszewskiego.Emocje wzbudza po prostu wybór tego hierarchy do wygłoszenia orędzia na antenie telewizji publicznej. Nie jest on bowiem najwyżej postawionym człowiekiem w nadwiślańskim Kościele. Prymasem Polski jest popularny abp Wojciech Polak, a Konferencji Episkopatu Polski przewodniczy abp Stanisław Gądecki.Bez wątpienia poglądy abp. Marka Jędraszewskiego bardzo dobrze wpisują się jednak w linię rządowej stacji. W końcu to właśnie abp Marek Jędraszewski bezpardonowo krytykuje opozycję i mówi o " lewackim hejcie ". Duchowny krytycznie odnosi się także do zachodnich wartości liberalnych