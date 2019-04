"Z Parczewa najlepsza". Beata Mazurek dała się wciągnąć w spór o... musztardzie

Beata Mazurek na Twitterze dała się wciągnąć w zaskakującą dyskusję o musztardzie. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

olitycy na Twitterze często wdają się w ostre dyskusje i wymieniają argumenty z innymi użytkownikami. W czasie świąt przekaz trochę się jednak zmienia. Beata Mazurek dała się wciągnąć w zadziwiającą dyskusję o… musztardzie.To coś w sam raz dla tych, którzy mają dosyć internetowych przepychanek o polityce. Były naczelny "Faktu", Robert Feluś rozpoczął na Twitterze dość zaskakujący temat kulinarny, w sam raz na Wielkanoc "Dobra, już dosyć tych dywagacji o 'fabrycznych' majonezach. Wiadomo, że Kielecki najlepszy" – stwierdził, po czym przeszedł do sedna swojego wpisu. "Podyskutujmy o musztardach. Najlepsze są te od krakowskiego Konika!" – ocenił Feluś. Do swojego posta dołączył również zdjęcie wspomnianego przysmaku.Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać, a do dyskusji włączyła się też rzeczniczka PiS. Postanowiła podbić stawkę i pokazać słoik musztardy, która jej zdaniem zasługuje na wyróżnienie. "Każdy chwali swoje zatem z Parczewa najlepsza" – napisała Beata Mazurek Feluś w odpowiedzi przyznał z kolei, że nie miał okazji spróbować musztardy polecanej przez posłankę. "Ale korona obiecuje wiele" – dodał.Na tym nie koniec konwersacji o musztardzie, bowiem internauci ciągle podsyłają swoje propozycje.